Tensión y diferencias marcan la semana previa al inicio del periodo de propaganda electoral

A un poco más de una semana del inicio del periodo de propaganda electoral de cara a la elección comunal y regional de octubre, un clima de tensión marca al oficialismo y la oposición debido a diferencias por la falta de alianzas para diversas candidaturas.

En Chile Vamos, por ejemplo, han surgido críticas por la falta de acuerdos y de candidaturas únicas en cerca de 40 comunas y en todas las regiones, especialmente con el Partido Republicano, en zonas consideradas claves como Concepción.

"Nosotros hicimos todos los esfuerzos para tener candidatos de unidad tanto en la comuna de Concepción como en la Región del Biobío. Cuando hicimos una propuesta formal fue calificada como absurda por el Partido Republicano", lamentó el diputado Juan Antonio Coloma (UDI).

En esta línea, afirmó que desde su coalición se hizo el "esfuerzo hasta el último día, esperamos el llamado hasta las 23:59 horas del último día en que se podía llegar a un acuerdo, buscando precisamente los candidatos de unidad", pero señaló que los Republicanos "calificaron estos estos esfuerzos como absurdos".

"Nosotros hubiésemos querido tener candidatos de unidad, tanto en Concepción como en la Región del Biobío", puntualizó.

Con el objetivo de mostrar mayor unidad, este lunes las mesas directivas de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli acordaron, entre otras cosas, hacer una vocería conjunta todos los jueves.

La advertencia de la DC al oficialismo

Pese a lograr una lista única de candidatos a alcaldes para octubre, el oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) enfrentan una tensión por el posible apoyo que algunas tiendas como el Partido Comunista (PC), Partido Liberal y Acción Humanista (AH) a postulantes independientes que no fueron definidos por el pacto.

Frente a esta posibilidad, el presidente de la DC, el diputado Alberto Undurraga, afirmó que "los pactos que uno firma son para cumplirlos, no se puede estar con el pacto en abril -en otoño- y estar contra el pacto en octubre -en primavera-".

"Exijo que quienes nos invitaron a formar parte de este pacto, que son los distintos partidos del oficialismo, cumplan también la palabra empeñada. No puede ser que en una comuna se cumpla y en otra no se cumpla. Lo que estoy defendiendo es un principio que tiene que ver con la construcción de confianzas, y tiene que ver también con la construcción de futuro", aseguró el parlamentario.

Finalmente, dio cuenta que "si alguien está decidido a no respetar un pacto, quiere decir que no lo va a respetar en el futuro tampoco, y, por lo tanto, hasta aquí llegan las conversaciones con esos sectores si finalmente no cumple su palabra".