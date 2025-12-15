Vodanovic: La derrota no es de Jara, sino del sector, y exige un análisis descarnado desde la Convención

La presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, abordó este lunes la derrota en la elección presidencial de Jeannette Jara, carta del oficialismo y la DC, asegurando que el resultado "no es" responsabilidad de la candidata y que es necesario un análisis profundo del sector, que abarque la trayectoria política y eventos clave como la Convención Constituyente y el estallido social.

"La derrota no es de Jeannette Jara, creo que es del sector. Ella era la candidata de nueve partidos políticos, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, por lo tanto, yo no lo personificaría en ella", afirmó la timonel socialista en entrevista con El Diario de Cooperativa.

La legisladora destacó el esfuerzo y la "ductilidad" de Jara, señalando que la excandidata "supo leer varias de las señales de la ciudadanía y tiene todo nuestro respeto, cariño y reconocimiento", por lo que reiteró que "esta derrota es del sector y creo que hay que asumirla como tal".

Vodanovic insistió en la necesidad de ir más allá de la superficie y de la búsqueda de culpables individuales, que calificó como "caza de brujas". En su análisis, la líder socialista advirtió que "cuando uno quiere cambiar las cosas tiene que llegar a las causas profundas de las mismas, y por eso también no es remitirnos a los últimos al último periodo, que sin duda es parte del análisis".

"Creo que también hay que analizar lo que ocurrió en la Convención Constituyente, lo que ocurrió post estallido social respecto de nuestro sector, y por eso va a ser un tema de análisis profundo, al menos dentro del Partido Socialista", sentenció.

"No fuimos capaces de defender los 30 años"

Además, hizo una autocrítica sobre la incapacidad del sector de defender su propio legado, especialmente en lo que se refiere a los "30 años" de la Concertación.

"El hecho de que desde la centroizquierda en su momento no fuimos capaces de defender los 30 años y que hoy día son tan valorados, pero que en ese momento también hubo un silencio desde nuestro sector, y dejamos que se impusiera como una verdad una crítica muy descarnada sin reconocer los éxitos y avances de nuestro país", puntualizó la senadora.

Asimismo, indicó que este análisis "descarnado" es fundamental para que la centroizquierda pueda reevaluar su proyecto de futuro y conectar de manera efectiva con las verdaderas necesidades de la ciudadanía, reconociendo que "todos hemos sido parte de una trayectoria política que no empezó tampoco hace cuatro años, sino mucho más atrás".

Oposición frente a Kast: Una mirada responsable y propositiva

Por otra parte, Vodanovic delineó la postura que adoptará la centroizquierda frente al próximo gobierno de José Antonio Kast, enfatizando la necesidad de una oposición "atenta", "responsable" y "propositiva".

La legisladora recordó las palabras de la excandidata Jara, quien afirmó que la oposición estará "atenta a no retroceder en los derechos que se han construido en este país por muchos años".

Asimismo, fue enfática en la necesidad de superar lo que llamó un "ciclo político (...) bastante agotador, esto de que todo sea malo y esta pelea y disputa permanente de la crítica".

La oposición, según la timonel socialista, debe buscar las "posibilidades de fortalecerse" y ver este momento como una oportunidad para que la centroizquierda siga trabajando por Chile. La idea es no solo reaccionar a las acciones del gobierno, sino también proponer alternativas y soluciones.

Finalmente, indicó que la postura de una oposición responsable y propositiva se alinea con la necesidad de "mejorar la vida de las personas, defender los derechos sociales, defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país", abordando las necesidades que aún persisten, como la seguridad.