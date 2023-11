Encuesta CEP: el 61% desaprueba conducción del Presidente Boric

La Encuesta CEP entregada este lunes reveló que tres de cada cinco chilenos desaprueba la conducción del Presidente Gabriel Boric al mando del Gobierno, cifra prácticamente similar a la registrada en el último sondeo realizado en julio de este año.

En concreto, el 61 por ciento de los encuestados manifestó que rechaza el trabajo del Mandatario, mientras que el 26 por ciento aprueba, un 8 por ciento no aprueba ni desaprueba y un 5 por cienot no sabe o no contesta.

La encuesta fue realizada presencialmente a 1.478 residentes de 125 comunas del país, entre el 24 de septiembre y el 2 de noviembre, con error muestral estimado en 2,8 poir ciento.

