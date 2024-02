Comunes solicita más tiempo al Tricel para evitar su disolución

Comunes presentó este jueves sus descargos ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para evitar su disolución, la que fue solicitada por el Servicio Electoral (Servel) en diciembre pasado tras una denuncia por infracciones graves y reiteradas a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos.

Según reveló La Tercera, se trata de un documento de 114 páginas en el que la colectividad acusa a la administración anterior -liderada por Jorge Ramírez- de su delicada situación financiera, solicitando más tiempo para evitar la disolución.

"Sabemos que Comunes ha tenido desórdenes financieros, sabemos también que esos desórdenes provienen en gran parte de las labores de una directiva que ya no está en ejercicio. (...) La actual directiva lleva un par de años haciendo un gran esfuerzo para ordenar financieramente el partido para efectos de cumplir a cabalidad con las exigencias legales", detalla el escrito.

Asimismo, desde el partido presidido por Marco Velarde afirmaron que "todo este esfuerzo de ordenar los balances requiere de tiempo y dedicación".

"El Servel sabe que estos problemas no se corrigen de la noche a la mañana y que los problemas de gestión financiera de la directiva anterior siguen generando efectos en la actualidad. Lo que nosotros pedimos es tener ese tiempo para enmendar las labores financieras", puntualizan en los descargos.

DEFENSA DE COMUNES

Comunes enfocó su defensa ante el Tricel en tres ejes principales, uno de ellos que "la denuncia no describe infracciones específicas y no fundamenta el por qué éstas serían graves y reiteradas en el tiempo", detallando que "no basta afirmarlo" y que "esta denuncia no cumple con los requisitos de cualquier solicitud de intervención judicial".

"La denuncia se basa en hechos sobre los que existen procesos administrativos en curso ante el Servel", indica el segundo punto expresado por Comunes, cuestionado también que se enteraron de la disolución "por la prensa".

Mientras que cerrando, afirmaron que "la disolución de un partido político es una medida de última ratio", dado que "implica la desaparición de éste del sistema político. Por lo mismo, es una sanción que sólo puede usarse en casos extremos y excepcionales, frente a hechos graves".

Esta semana el Servel pidió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) cobrar al partido Comunes más de 872 millones de pesos, monto que no ha sido reintegrado, por lo que solicitó al CDE que actúe para recuperar los dineros provenientes de aportes fiscales.