Con la presencia del Presidente Boric, Convergencia Social celebró su cuarto aniversario

Convergencia Social (CS) celebró esta jornada sus cuatro años de existencia y lanzó su sede nacional en conjunto con Revolución Democrática (RD) en la comuna de Santiago, en un primer paso para la fusión de ambas colectividades en un solo partido político frenteamplista.

La nueva sede estará ubicada en calle Esmeralda, en pleno centro de la capital. Hasta el lugar llegó el Presidente Gabriel Boric, uno de los fundadores de Convergencia Social.

🎉 Hoy celebramos que cumplimos 4 años como partido y tenemos nueva sede que será lugar de encuentro para la militancia, el Gobierno y los mov. sociales. Seguimos creciendo y trabajando con el compromiso intacto por mejorar las vidas de las personas. #ConvergenciaSocial pic.twitter.com/RTd2Ve714V — Convergencia Social (@la_convergencia) June 11, 2023

El Mandatario realizó una extensa reflexión y se refirió también a la unión de CS y RD en un futuro cercano: "Yo les invito, compañeros y compañeras, a este que, espero cuarto y ojalá último aniversario del partido Convergencia Social -les estoy adelantando-, a que pensemos en grande (...) más allá de nuestra militancia, porque hoy día tenemos una responsabilidad que es mayor y es difícil muchas veces hablar más allá de nuestra militancia cuando nos reconocemos entre gente que está de acuerdo", declaró.

Asimismo, confesó que "cuando en redes sociales me encuentro con una persona que dice 'yo soy del 38%' (votación a favor del Apruebo en el plebiscito de salida del anterior proceso constituyente), me genera una mezcla de orgullo y escozor. Escozor porque digo si sólo vamos a ser el 38% y estamos orgullosos de eso, no vamos a ser capaces de cambiar la sociedad".

"Nosotros queremos cambiar esta sociedad, queremos hacer cambios que sean estructurales, no una mera administración de lo que hoy día hay y eso significa necesariamente hablar más allá de nuestras fronteras, de nuestros espacios de comodidad, de nuestro sentido común", añadió.

Además, el Jefe de Estado expresó que "es raro que seamos gobierno después de sólo cuatro años de existir como partido, pero quizás, si es que lo pensamos en un tramo un poquito más largo, no son solo cuatro años, porque estamos enraizados en la historia de las luchas de la izquierda chilena (...). Y desde La Moneda, desde los ministerios o desde cualquier cargo por muy pomposo que suene, no se ve toda la realidad, por eso la militancia es importante, por eso estar en los territorios es importante".

Finalmente, señaló que "siempre nos va a ganar quien esté en contra del gobierno. Yo invito a que todos hoy día reflexionemos respecto a eso. La rebeldía puede ser parte del gobierno también, la rebeldía es parte de la esencia de ser militante de un partido de izquierda, y da igual como ese partido se llame".

Hasta el lugar también llegaron diversas autoridades del partido y ministros militantes como Nicolás Grau (Economía) y Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género), además de representantes de organizaciones sociales y otras colectividades del oficialismo.