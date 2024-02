Diputado Ibáñez pide "bajar un cambio" y recoger llamado al diálogo

El timonel de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, aseguró que entre la muerte del expresidente Sebastián Piñera y la tragedia por los incendios en la Región de Valparaíso, hay un clima en el cual "tenemos que ponernos de acuerdo y dejar las pequeñeces de lado".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado frenteamplista afirmó que "he visto muy buena disposición y yo no quisiera tampoco entender que esa buena disposición necesariamente es por la muerte de un ex presidente, que es muy lamentable las circunstancias en las que falleció, sino porque se entiende que hay un clima en el cual hoy en medio de una tragedia tenemos que ponernos de acuerdo y dejar las pequeñeces de lado".

"Yo me quedo con lo que dijeron los diputados Andrés Longton y Diego Schalper, de avanzar con mayor grado de unidad y yo quisiera que esa sea la invitación", añadió.

Además, señaló que "he visto a muchos parlamentarios intentando ayudar a una u otra familia de forma anónima en esta catástrofe. Yo creo que eso es lo que finalmente la gente quiere de la política, que se ponga a disposición del servicio público y eso implica a veces bajar un cambio y ponerse a disposición de un acuerdo aunque no me guste el resultado final".

REFORMA PREVISIONAL

En la línea de los acuerdos, Ibáñez resaltó que eso debe pasar con la reforma previsional, que el mes pasado fue aprobada en la Sala de la Cámara de Diputados y pasó a la Comisión de Trabajo del Senado, continuando su discusión en marzo próximo.

"El expresidente Piñera propuso un 3-3 que mucha gente de ese color político rechazó en este primer trámite. Bueno, veamos en el segundo trámite como eso lo contemplamos y sacamos adelante esta reforma para que la gente viva mejor, si ese es el objetivo que todos estamos buscando", comentó.

Por esto, el parlamentario oficialista subrayó que "tenemos que dialogar y a veces tenemos que aceptar cosas que no nos gustan. Y yo creo que más que un aprendizaje, eso es parte de la política de todos los tiempos. Cuando tú tienes un fenómeno de sociedad donde hay mucha gente que piensa distinto, es natural que tú en algún momento tengas que trabajar por ese que piensa distinto para que lo que tú crees que es distinto sea válido para todos", explicó.

Por lo anterior, remarcó que ese es "un objetivo que hoy tenemos que lograr en política y por eso la atomización, la fragmentación, finalmente provoca un estancamiento en el país. No sale ningún proyecto adelante, llevamos 10 años debatiendo la reforma de pensiones y no ha salido nada adelante porque nadie ha tenido la mayoría sustantiva".

Asimismo, recordó que el Gobierno cedió en las cuentas nacionales, en el 6%, en el administrador previsional, en cómo se iba a financiar la PGU, entonces "yo creo que aquí hay un llamado para todos los sectores a también valorar cuánto ha servido la contraparte, porque estoy seguro que hay muchos en la derecha que no quieren aprobar algo sobre lo cual yo al menos no tenga un poco de acuerdo y al mismo tiempo necesitan aprobar algo con lo cual en parte estén de acuerdo".

"Ese equilibrio yo creo que se puede encontrar en el Senado y ese es el llamado que hacemos", cerró.