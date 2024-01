Giorgio Jackson se querella para "resarcir su honra"

Hasta el Centro de Justicia llegó este lunes el exministro de la Segprés y Desarrollo Social durante este Gobierno, Giorgio Jackson, para presentar tres acciones judiciales con el fin de "resarcir su honra".

La primera de ellas corresponde a una querella criminal por injurias y calumnias en contra del empresario Jorge Errázuriz, quien vinculó a Jackson con el robo de los 23 computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social y también como autor intelectual del Caso Convenios.

La segunda es una demanda en contra del senador Fidel Espinoza (PS) por daño a la honra y difamación, luego de que el parlamentario se refiriera al exministro como el "el líder de la banda y te lo digo sin tapujos" tras el robo al Ministerio de Desarrollo Social.

La tercera es una acción pre-judicial contra la UDI, debido a la carta escrita por parlamentarios de esa bancada, en la cual acusaron a Jackson de orquestar el caso convenios y vincularlo por el robo de los mencionados computadores.

"A mí me interesa que se discuta el fondo, me interesa la verdad, resarcir mi honra. Cuando a alguien lo tratan de ladrón sin tener ningún tipo de pruebas por supuesto que es algo que tiene un impacto individual, profesional, político, y familiar. Por lo tanto, las personas que lo hicieron de manera tan irresponsable sería bueno que rectificaran. Eventualmente cada persona verá si ofrece las disculpas o no", afirmó el exministro.

"Al menos mi derecho ciudadano a ejercer las acciones para defender mi honra las establece el ordenamiento jurídico y es la que estoy utilizando en este momento", agregó Jackson, quien debió enfrentar manifestaciones en su contra en el Centro de Justicia.

El abogado defensor de la exautoridad, Miguel Schürmann, explicó que, "básicamente, la medida lo que hace es preparar una demanda posterior, entonces, por lógica, en el fondo, salvo que exista algún tipo de disculpa pública o algo distinto, podría haber una demanda posterior, eso se va a evaluar en su minuto".

"Por ejemplo, también lo hicimos presente al asumir poder en el Caso Convenios, donde la querella era evidentemente calumniosa la que se presentó en contra de Giorgio Jackson, pero para eso necesitamos que esa investigación finalice para los efectos de ejercer acciones penales en contra de ellos", complementó el letrado.

El senador Fidel Espinoza se refirió a la demanda y sostuvo que seguirá con la misma fuerza, ya que, según aseguró, son muchos los que han criticado al exministro Jackson, y eso "quiere decir algo".