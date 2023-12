Karina Oliva: "Cuando sea declarada inocente, habrá muchos que tendrán que pedir disculpas"

La exmilitante del partido comunes Karina Oliva declaró que "en el momento que sea declarada inocente, habrá muchas personas que tendrán que pedir disculpas como corresponde".

Esta semana la cientista política fue formalizada, en calidad de autora, por el delito de fraude de subvenciones, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Sur por irregularidades en la rendición de cuentas de su fallida campaña a gobernadora de la Región Metropolitana, en 2021.

Oliva quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

En entrevista con La Tercera, la excandidata lamentó que "no se me ha respetado en términos políticos mi presunción de inocencia", señalando que "esto de ser condenatorios sin tener un procedimiento... Creo que eso es lo importante. En términos políticos se dice 'vamos a escuchar, vamos a evaluar, vamos a tomar conocimiento y después vamos a decir algo'".

"Yo creo que porque era una candidata bastante distinta al resto, porque era bien interpeladora, bien parada en la hilacha, porque en algunos términos mi mamá dice que soy bastante temeraria", añadió.

Al ser consultada sobre qué sintió cuando Gabriel Boric, entonces candidato, le quitó el piso al conocerse las denuncias, Oliva afirmó que "no lo entendí. Lo acepté, que es distinto. Creo que no correspondía, en ningún momento me preguntó ni me escuchó".

"Creo que eso no se hace y optimistamente pienso que en el momento que sea declarada inocente, habrá muchas personas que tendrán que pedir disculpas como corresponde", remarcó.

Finalmente, señaló no sentirse "parte del Frente Amplio", hoy coalición gobernante, sino que tiene una "cercanía más bien política a todo lo que se está construyendo desde la izquierda latinoamericana, en general".

DIPUTADO DC: ELLA TIENE QUE PEDIR DISCULPAS A LA CIUDADANÍA

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, señaló que Oliva "no puede victimizarse cuando es ella la que está siendo investigada, porque ocupó probablemente facturas falsas y defraudó al fisco en una campaña que simplemente intentó de manera irregular, y probablemente ilegal, financiar su actividad política".

"Acá no tiene nadie que pedirle disculpas, es ella la que tiene que pedirle disculpas a la ciudadanía de Chile, simplemente por faltar a la fe pública", remarcó el diputado demócrata cristiano.

En tanto, el diputado José Miguel Castro (RN) dijo que "si resultan ser ciertas las acusaciones que se le hacen a Karina Oliva, estamos hablando del germen del caso convenios, de que esta generación, que justamente iba a venir a cambiarlo todo, que tenía un estándar moral mucho más alto, resultó ser la peor de todas". De los desayunos de 50 millones de pesos, de muchas facturas que se emitieron, al parecer, de forma ideológicamente incorrecta y simplemente para sacarle plata al Estado".