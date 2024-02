RD defiende discurso de Boric: "La derecha busca apostar al triple pidiendo algo inaceptable"

El presidente de Revolución Democrática (RD), Diego Vela, abordó la polémica que se generó tras el mea culpa realizado por el Presidente Boric en el funeral de Estado del exmandatario Sebastián Piñera y sostuvo que "la derecha busca apostar al triple solicitando algo inaceptable".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el timonel de RD afirmó que "la derecha, en vez de valorar las reflexiones o lo que fue el funeral de Estado, nuevamente busca apostar al triple solicitando algo que a mí me parece que es inaceptable, que es que se retiren las querellas de personas que fueron víctimas de organismos autónomos (durante el estallido social)".



En ese sentido, Vela agregó que "para mí eso es una lógica de impunidad, y eso es algo que desde el oficialismo no nos vamos a prestar".

"Para nosotros los Derechos Humanos siempre tienen que buscar verdad y justicia, también reparación y no repetición, y el retirar querellas en este sentido me parece que finalmente es más una lógica de impunidad, que de buscar realmente que en los procesos judiciales se puedan dilucidar la responsabilidad en donde hay hartos argumentos y fundamentos", complementó.

En esa línea, el dirigente aseguró que, como respaldo, "no solamente está el informe de Naciones Unidas, son otros tres que lo validan: más de 34 muertos, más de 460 personas con pérdida ocular", y agregó que, "en ese sentido, es importante que esos procesos que han demorado harto tiempo la Justicia tenga una mayor celeridad, porque la justicia que no llega a tiempo no es justa, entonces eso también es algo que a nosotros nos preocupa".

En su discurso durante el funeral de Estado al fallecido expresidente Sebastián Piñera, el Mandatario Gabriel Boric habló de sus diferencias políticas principalmente durante el estallido social, aunque subrayó que el exmandatario actuó "usando siempre los mecanismos de la democracia y la Constitución", a la vez que señaló que "como oposición, en su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable".

Esta declaración causó molestia al interior de Apruebo Dignidad, especialmente al interior del Partido Comunista que reaccionó inmediatamente. En tanto, desde la derecha valoraron el tono del Mandatario y pidieron ir más allá, retirando las querellas presentadas tras el estallido social.