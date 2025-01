Titelman: "Las democracias ya no mueren con tanques, sino con lentos procesos de erosión"

El economista Noam Titelman (FA), consejero de Rumbo Colectivo, planteó en El Primer Café que "las democracias ya no mueren con tanques y bombardeos a oficinas, sino más bien con lentos procesos de erosión".

En conversación con Cooperativa, el cofundador del Frente Amplio sostuvo que existen "una serie de estudios están mostrando que, en realidad, lo que está más en disputa hoy en día es qué entendemos por democracia. La mayoría de la gente tiene una visión positiva de la democracia, pero entendemos cosas muy distintas".

"¿Qué ocurre si mañana la gran mayoría de la población quiere terminar con la autonomía de los tribunales? Eso es lo que está entrando en crisis, la existencia de contrapesos institucionales", cuestionó.

Lo anterior "tiene que ver con que hoy en día las democracias ya no mueren con tanques y bombardeos a oficinas de Gobierno, sino más bien con lentos procesos de erosión, y muchas veces llevados a cabo por personas que son electas democráticamente, en un primer momento, y que desde dentro empiezan a vaciar el contenido de las instituciones", explicó Titelman.

A su turno, el vicepresidente de Democracia y Comunidad, Luis Ruz (DC), aseguró que "si se pregunta cuáles son los problemas de la democracia actual, uno tendría que decir al menos tres cuestiones, que son resultado de varios procesos".

"Uno: querámoslo o no, pero la parte negativa del crecimiento económico en buena parte del mundo -también ha pasado en Chile- es que se generan desigualdades sociales. Segundo: la desconfianza hacia las instituciones, es decir, valoramos la democracia pero aún así tenemos desconfianza de cómo se ejerce el poder; Tercero, las dificultades a la hora de ejercer el Gobierno, entonces uno tendría que decir: ¿Cómo nos hacemos cargo de esos elementos?", puntualizó el consejero nacional de la falange.

Ubilla: La seguridad relativiza elementos propios de la democracia

El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN), miembro de Libertad y Desarrollo, señaló que "la seguridad se ha transformado en un tema que relativiza o pondera -de distinta manera- aquellos elementos propios que son de la democracia, como las libertades, el salir y tener posibilidades de que el Estado, con sus instituciones, proteja y defienda a la ciudadanía".

"Cuando se preguntan en las encuestas, las personas responden en función de lo que sienten en su momento. Bukele es la imagen de un presidente que resuelve los problemas de seguridad, yo creo que la persona que contesta la encuesta no hace una evaluación más profunda de eso, los modelos que se muestran en los medios indican que esa realidad de El Salvador ha resuelto algo que, a nivel masivo, en Chile es un gran problema", aseveró.

Por su parte, Patricio Dussaillant (Republicano), miembro del directorio de Ideas Republicanas, manifestó que "lo que me preocupa es más de fondo. Cuando la gente ve que el estado de derecho no existe, que la separación de poderes no anda funcionando tan bien, el principio de respeto a la autoridad tampoco, (entonces) la gente ahí dice: 'yo quiero un sistema en que pueda salir a la calle, ir a trabajar, que mis hijos puedan ir al colegio y no me importa que régimen es el que está en el Gobierno'".

En ese sentido, indicó que "creo que más que desconfianza, hay una desilusión de que la democracia no me está cumpliendo las expectativas que tenía. O sea, elijo una autoridad y veo que esas autoridades traspasan plata, se arreglan entre ellos, me voy desilusionado de eso, y podemos caer en el 'que se vayan todos', que es un gran peligro".

"Porque finalmente alguien se queda y no es precisamente los mejores, se quedan los peores siempre", concluyó.