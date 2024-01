Tohá llamó a un "diálogo respetuoso" tras polémicos dichos de Ibáñez

"Esperamos que todos los actores nos ciñamos a un esfuerzo de un diálogo constructivo, respetuoso y de buen trato, porque no podemos tener excusas para responder a los jubilados y jubiladas del país".

Este fue el llamado que realizó la ministra del Interior, Carolina Tohá, al abordar este jueves la polémica que se ha generado por las críticas del presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, a la senadora y timonel de Demócratas, Ximena Rincón, en el marco del debate por la reforma previsional.

Fue durante el debate de la "idea de legislar" el proyecto, que el diputado frenteamplista llamó a que "no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de la AFP Provida, porque ustedes aquí no tienen conflicto de interés. El Gobierno sí acogió su propuesta de 3% y 3% completita. Ustedes la pidieron y el gobierno la timbró. Entonces, ¿Por qué rechazar? Que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada".

El líder del partido del Presidente Gabriel Boric no pudo terminar su intervención por la molestia de los diputados de Demócratas, que rápidamente se acercaron a los ministros que estaban en la testera para que el timonel de CS se retractara.

Mientras tanto, secretarios de Estado y parlamentarios oficialistas se acercaron a Ibáñez para intentar calmar los ánimos, pues los seis votos de Demócratas eran fundamentales para que prosperase la reforma, cuya "idea de legislar" terminó siendo aprobada.

Aunque se logró su esperado avance al Senado, la ministra Tohá cuestionó la situación vivida en la Cámara Baja y advirtió que "un debate de un tema tan sensible como éste, que lleva tanto tiempo sin resolverse, requiere de todos los actores una voluntad de dialogar, de escucharse, de tener respeto, de mantener un trato adecuado".

"Éste debate está a medio camino, le queda una fase fundamental en el Senado, y esperamos que todos los actores nos ciñamos a un esfuerzo de un diálogo constructivo, respetuoso, de buen trato, porque no podemos tener excusas para responder a los jubilados y jubiladas del país", puntualizó la autoridad.

Finalmente, aseguró que "no puede ser que por dimes y diretes entre autoridades o actores políticos, lo que paguen las consecuencias sean los jubilados y jubiladas".

"DISPONIBLE PARA CONVERSAR"

Sin mencionar la polémica con Rincón, el diputado Ibáñez abordó este jueves el avance previsional en la Cámara Baja, destacando que tras "un año completo de difícil tramitación, de un arduo trabajo de la ministra Jara, del ministro Mario Marcel, de los parlamentarios que somos parte de la Comisión de Trabajo, por fin aprobamos la idea de legislar la reforma de pensiones, que va a permitir mejorar la jubilación de miles de chilenos".

"Ese es nuestro objetivo central, eso se logró con dificultad, pero avanzamos y pese a todas las diferencias legítimas que tengamos con el partido Demócrata, no debemos desviarnos de lo central: poner a las familias en el centro del debate", puntualizó el parlamentario oficialista.

En esta línea, el timonel CS aseguró que "siempre estaremos y estaré disponible para conversar sobre la manera de hacer política, de mejorar en cualquier aspecto que sea necesario, porque eso es lo que Chile hoy espera de nosotros, de la política, y nadie debe estar por sobre ello".

"Vamos a continuar trabajando en lograr los mayores acuerdos posibles para que se cumplan, estar a disposición y así llegar a que las pensionadas y los pensionados de nuestro país logren sus anhelos, que es tener una jubilación digna", destacó Ibáñez, que cerró indicando que "no me cabe duda de que Demócratas, al igual que nosotros, va a poner ese objetivo por sobre cualquier otra discusión".