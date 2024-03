"Es un no definitivo": Felipe Alessandri descarta candidatura a alcalde

El RN Felipe Alessandri, exalcalde de Santiago entre 2016 y 2021, descartó presentarse para una nueva candidatura en las Municipales del próximo 27 de octubre.

El también abogado resaltó en La Tercera que "mi cariño por Santiago es enorme", sin embargo, "estoy dedicado a la profesión. Estoy tranquilo, contento, motivado. Entonces, no seré candidato a alcalde. Pero el cariño por Santiago sigue, le dediqué ocho años de concejal. He sido el alcalde de este siglo que más ha durado: cuatro años y medio por la pandemia".

Alessandri confirmó que "me he juntado con las directivas, a lo menos de mi partido, hace ya unas tres semanas o un mes atrás. Les planteé que yo estaba muy disponible para colaborar, para ayudar a elegir mejores candidatos, para estar en terreno, si a alguien le sirve que yo esté apoyando, pero que no estaba disponible para ir por Santiago de alcalde nuevamente".

"Es un no definitivo", remarcó.

El también exconcejal abordó las críticas realizadas por la actual alcaldesa Irací Hassler (PC), quien apuntó tanto a Alessandri como sl Gobierno del expresidente Sebastián Piñera por la inseguridad que afecta a la comuna.

En Cooperativa, Hassler afirmó que "la exadministración del exalcalde Alessandri lamentablemente abandonó el centro de Santiago, pero también (en) el Gobierno anterior del expresidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, me parece que hubo un abandono muy profundo del centro".

Hoy, en conversación con La Tercera, Alessandri respondió: "La tremenda perso"

"El dato mata el relato, el metro cuadrado más caro de Latinoamérica: Alessandri alcalde, Ahumada Puente, el eje. Hoy día hay más de un millón de metros cuadrados disponibles. Qué otra cosa, anda a ver el bulevar de restaurantes, los restaurantes, la Plaza de Armas, la Casa Colorada, el Paseo Bandera, algo inédito que ganó premios internacionales y ella votaba en contra todo", enumeró.

Además, recordando el rol de Hassler com concejala, sostuvo que "ella votaba que no cuando yo tenía estos mismo guardias para el Casco Histórico, que después me copió. Entonces, sus declaraciones son completamente alejadas de la realidad, que no merecen más comentarios, porque yo creo que la ciudadanía tiene memoria".

"Siempre al PC le sale más fácil destruir que construir. Buscan instalar una realidad repitiendo lo mismo, es una estrategia electoral. Pero, pasados más de tres años y en los descuentos de su periodo, ya no sirve echarle la culpa a la administración anterior", remarcó.

"SE PUEDE RECUPERAR SANTIAGO"

Alessandri no teme una derrota de Chile Vamos en Santiago porque, sostuvo, ""la administración actual, que ha sido, a juicio mío, demasiado perjudicial para la comuna". Por ello, planteó, "Una buena campaña, estructurada y unitaria, es totalmente plausible. No es una carrera corrida en ningún caso, pero se puede recuperar".

También resaltó que "no estoy mirando ninguna comuna. Nadie me ha ofrecido otra comuna y no quiero. Como exalcalde, miro la gestión municipal de distintas comunas y creo que sí podríamos hacer algunos ajustes para tener mayor visibilidad y ser referentes".

Sobre la posible carta de la derecha en Santiago, Alessandri afirmó que "en Renovación Nacional hay un concejal que lleva ya dos períodos, que ha estado haciendo la pega, que es Juan Mena. Tenemos también a Mario Desbordes, que yo creo que sería un buen alcalde. Y Rodrigo Delgado tiene todas las competencias, fue alcalde por lo menos ocho años, que yo recuerdo, ministro del Interior, es una persona que le gusta el territorio, el contacto vecinal, y eso es fundamental".

El exalcalde se manifestó a favor de una primera o cualquier otro mecanismo, pero remarcó que "lo mejor para poder recuperar Santiago, recuperarlo en el sentido literal de la palabra, es ir con un solo candidato o candidata. Tenemos que ir desde Amarillos, Demócratas, hasta republicanos, unidos con un solo candidato".

PIDE A MATTHE DEFINIR SU FUTURO

Sobre la situación de Evelyn Matthei, ante la disyuntiva de buscar la reelección en Providencia teniendo en el horizonte la Presidencial, Alesandri planteó que "hoy día los estándares han cambiado. Yo no veo que la ciudadanía vaya a recibir como una buena señal que ella vaya a la reelección para asumir el 6 de diciembre y estar renunciando dos o tres meses después".

"Alguna vez Joaquín Lavín hizo eso y no fue bien recibido por la ciudadanía. A mí me consta. Yo creo que hoy día los estándares han cambiado y es mejor que Evelyn y los que quieran ser candidatos presidenciales salgan de sus cargos, ya estén en el gobierno, etc., más temprano que tarde, y se dediquen a su candidatura y nos sinceremos", añadió.

"RN lo debería plantear para todos los alcaldes que piensan renunciar, porque finalmente es una falta de compromiso, es una falta a la ciudadanía, porque les estoy diciendo 'en cuatro meses más voy a estar renunciando para asumir una candidatura presidencial, que si no gano, vuelvo'", finalizó.