Partidos políticos definen perfiles de candidatos ante elecciones municipales

Los partidos políticos siguen en la carrera de encontrar los candidatos para las elecciones municipales del 27 de octubre, mientras avanzan en generar pactos para ir a primaria y competir por los sillones municipales.

Recientemente, El Mercurio informó que dos personajes del mundo el espectáculo se sumarían a la carrera municipal: Katherine Salosny, quien iría como candidata por Algarrobo (Región de Valparaíso), bajo el alero de la Democracia Cristiana, y Horacio Saavedra por Maipú, donde actualmente es concejal con un cupo de la UDI.

Sin embargo, ninguno ha confirmado su candidatura. Salosny señaló se encuentra evaluando la situación, mientras que Saavedra dijo a Cooperativa que "falta mucho tiempo para tomar una decisión".

Perfiles

Ante esto, ambos partidos anunciaron el perfil de sus candidatos para el sillón municipal.

Por su parte, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana Eric Aedo apuntó a que la colectividad está buscando a aspirantes con vocación de servicio para poder administrar las diferentes comunas.

Así, el diputado afirmó que el perfil debe ser "de gestores. No un perfil que alimente el clientelismo político que le ha hecho tanto mal a la política comunal en el país".

Por otro lado, el encargado del Departamento Electoral de la UDI, Jaime Coloma, anunció que apostarán por candidatos con precandidatos con experiencia y juventud, "en un gran pacto electoral con todas las fuerzas que se declaran opositor a este mal Gobierno, que vaya desde Republicanos a Demócratas con el fin de llevar un solo candidato por comuna".

"Como partido específicamente estamos buscando los mejores candidatos que cuenten con la experiencia para ser un buen gobierno comunal y la juventud y fuerza para llevarlos a cabo, siempre con los pilares de la ética, transparencia y probidad que estamos buscando impulsar", afirmó.

RN desvía foco por renuncia de Alessandri

Salosny y Saavedra podrían sumarse a la lista de aspirantes a alcaldes que ya están confirmados a una posible primaria o candidatura de reelección, como la jefa comunal de Santiago, Irací Hassler, que podría ir a primarias con el precandidato socialista Ismael Calderón.

Otro de los nombres que sonaban entre los postulantes, se encontraba el exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), pero bajó su candidatura alegando haber "cumplido ciclos". Decisión se dio en medio de la filtración de un audio en el que reconoció haber financiado la llegada de migrantes a la comuna.

Al respecto, Hassler apuntó sobre el audio que "hay elementos que se tienen que manejar con mucha responsabilidad. Si es que en eso hay explicaciones que dar, lo tendrán que dar las partes involucradas en ese audio".

No obstante, el diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de Renovación Nacional, desvió el foco del audio y acusó que "el Gobierno está en un permanente proceso de victimización y de buscar culpables respecto a sus propias responsabilidades".

"Hoy día dice que la oposición los critica porque no han podido ser capaces controlar la migración ilegal, también los criticamos por no poder controlar la delincuencia organizada el narcotráfico y también porque tenemos un millón de cesantes. Y eso es culpa de la oposición, no es culpa del Gobierno que no toma las medidas respectivas", manifestó.

En tanto, los partidos políticos tienen hasta el 10 de abril para decidir si van a participar de un pacto para elecciones primarias, las que eventualmente serían celebradas el 9 de junio.