La exsubsecretaria de Salud, Paula Daza, no descartó participar como candidata a alcaldesa en las elecciones municipales de 2024 y aseguró que, en ese caso, "me veo en una comuna vulnerable".

La actual directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (Cips) de la Universidad del Desarrollo reconoció a El Mercurio estar "feliz en el mundo académico" al ser "donde mejor puedo aportar" respecto a la salud pública.

Sin embargo, ante la pregunta de si se ve como candidata a alcaldesa, señaló que "el próximo año veremos qué pasa".

"Hoy no voy a decir que no, pero creo que hay que esperar. Recién cumplí un año acá, vengo saliendo de cuatro años que fueron muy difíciles para todo Chile y especialmente para mi familia, que me ha recuperado", manifestó.

La pediatra e investigadora no especificó un territorio en el que le gustaría desempeñarse como alcaldesa, pero sí afirmó verse "en una comuna vulnerable". "Puede ser" en una de la zona sur metropolitana, indicó Daza.