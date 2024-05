Servel explicó el proceso de selección de vocales de mesa para las primarias

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer este sábado la lista de vocales de mesa para las próximas elecciones primarias municipales del 9 de junio, donde 29.400 personas deberán desempeñar dichas funciones.

Son 60 las comunas a lo largo del país que tendrán elecciones primarias. En algunas comunas habrá primarias de solamente un pacto, mientras que en otras habrá tres papeletas: una para los afiliados de Chile Vamos, otra para los de Contigo Chile Mejor, y una tercera para los independientes, que tendrán la opción de ambos pactos.

Serán 4.844.600 las personas que estarán habilitadas para ejercer su voto durante estas elecciones. Para conocer el listado de las personas seleccionadas por el Servel se puede revisar el sitio web www.consulta.servel.cl.

Respecto al proceso de selección, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, informó que "cuando un elector no está habilitado para sufragar, se le va a entregar esa información mediante tres mensajes: el primero no está habilitado para sufragar. La segunda que no está incluido en el padrón electoral y cuando no está incluido en el padrón es porque él pertenece a partidos que no están haciendo elecciones primarias".

"Y lo otro, es que en su comuna no haya elecciones primarias. Estamos haciendo en 60 de las 345, así que muchas comunas no hay elecciones privadas", agregó Tagle.

En esta ocasión, el sufragio deberá emitirse con lápiz grafito debido a que aún no se aprueban las leyes que instauran que el lápiz pasta azul sea permanente para sufragar.

En la misma situación se encuentra la ley que permite que las elecciones municipales de octubre se realice en dos días, por la cual el Servel pidió acelerar su tramitación.

Ingresa a https://t.co/do7ypo3RhI y conoce si fuiste designado como vocal de mesa por las Juntas Electorales. También podrás conocer tu mesa y local de votación para las Primarias del 9 de junio. pic.twitter.com/pKFkPW8IOd — Servicio Electoral (@ServelChile) May 18, 2024

PARTIDOS SE ENCUENTRAN EN CAMPAÑAS ACTIVAS

Desde las coaliciones, los partidos políticos se encuentran en campañas activas con sus candidatos. En ese sentido, desde la oposición han surgido algunos problemas entre Chile Vamos y el Partido Republicano, quienes señalaron que el pacto opositor está con "respirador artificial".

Al respecto, la diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que "estas elecciones no se ganan con una marca, se ganan con buenos proyectos. Más allá de que con Republicanos somos proyectos políticos distintos, pero podemos caminar juntos también a la vez"

"Y así lo entienden las bases, quienes normalmente están más conectados con lo que la ciudadanía quiere. Por eso es que insistimos, que en la mayoría de las comunas tenemos que llegar a acuerdo", complementó la vicepresidenta de Renovación Nacional.

Desde el oficialismo, en tanto, durante esta jornada el Partido Socialista (PS) y el Partido Por la Democracia (PPD) participaron junto a sus máximos representantes de un banderazo en apoyo al candidato a alcalde por La Granja, Juan Valdés.

Por su parte, desde el Frente Amplio (FA) se reunieron en el Parque Balmaceda para dar su apoyo a la candidata a alcaldesa por Providencia, Macarena Fernández.