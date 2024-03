"Desconexión", "indefendible" y "poco empatía": Oposición critica a Boric por respaldo al PC

Nada bien cayó en la oposición la crítica que lanzó este sábado el Presidente Gabriel en la que acusó un "anticomunismo visceral" ante el caso del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Chile.

El Mandatario, que no aludió al caso mismo, defendió el "compromiso democrático" del Partido Comunista chileno, luego de que esta semana se cuestionaran los roles de la ministra Camila Vallejo y del asesor de Interior Juan Andrés Lagos.

El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 2, 2024

Sus declaraciones causaron molestias en la derecha y una de las primeras en expresar sus cuestionamientos fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien se posiciona como el mayor liderazgo dentro de Chile Vamos para la carrera presidencial.

En su cuenta de X, Matthei enfatizó que "en un día como hoy uno espera del Jefe de Estado un poco de empatía por la muerte de una persona que, a pesar de tener asilo en Chile, lo secuestraron y mataron a sangre fría".

"No es el momento de defensas corporativas. La ciudadanía necesita respuestas concretas y que el Gobierno colabore a encontrar a los responsables", sostuvo.

El timonel de la UDI, Javier Macaya, respondió a Boric sobre su espaldarazo al PC afirmando que "no se puede generalizar, pero parte de ese 'compromiso' recientemente ha supuesto desestabilizar al gobierno anterior, apoyar dictaduras como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Corea del Norte".

"Consejo: dedique toda su energía a la agenda de seguridad, que se investigue el horrendo crimen sin descartar ninguna hipótesis y no gaste tiempo en defender las actuaciones del PC, que justamente es el partido que más trabas ha puesto a la agenda de seguridad durante su Gobierno", dijo.

El presidenciable del Partido Republicano, José Antonio Kast, remarcó que "la profunda desconexión de Boric es cada vez más evidente. Mientras los chilenos viven y sufren el terror del crimen organizado, él prefiere salir a defender a un partido politico que tiene poco respeto por la democracia".

DEMÓCRATAS: "INDEFENDIBLE"

El senador de Demócratas Matías Walker consideró "insólito que en vez de referirse al grave secuestro y homicidio de un refugiado político en nuestro país, el Presidente solo se refiera a la defensa de un partido político de su coalición".

"El primer Mandatario debe cumplir con su principal deber: garantizar la seguridad de quienes habitan nuestra patria. Fuerzas extranjeras (sea el crimen organizado, órganos de inteligencia, o ambos) han puesto en jaque esa seguridad", reclamó.

Más dura fue la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, quien sostuvo que "si yo fuera Presidente, hoy concentraría todos mis esfuerzos en recuperar la Seguridad y el Crecimiento y no andaría defendiendo lo indefendible".

Desde la disidencia venezolana, el periodista chileno Braulio Jatar comentó: "Presidente, Una palabra de consuelo a la familia de un asilado político asesinado en suelo chileno bajo su gobierno no le resulta ser lo primero. Quizás no siendo padre confunde lo que debe ser primero en el corazón. Espero que entienda la gravedad de este asunto y no lo 'politice' desde su alta función".