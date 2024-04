Diputada renunció al Partido Comunista y se fue al Frente Amplio: "Es más democrático"

La diputada por la Región de Coquimbo Carolina Tello decidió terminar su militancia en el Partido Comunista y unirse a las filas del Frente Amplio, donde dijo encontrar "mayor sintonía política".

Según explicó Tello en Miradiotv.cl, la renuncia se debe a una "reflexión muy personal que responde a motivos (...) poderosos para tomar esta decisión por diferencias que se han venido dando hace un tiempo y especialmente desde que yo inicio mi labor parlamentaria".

"Siento que el espacio político en el cual estoy hoy no permite dar una respuesta suficiente a temas de protección, seguridad y migración", manifestó la parlamentaria.

Asimismo, puntualizó que su entrada al Frente Amplio se debe a diferencias "de forma más que de fondo", precisando que ella es "una persona feminista, de izquierda, progresista, y que en esa lógica, los temas de fondo los comparto (...) no hay mayor diferencia desde el punto de vista del fondo de este bloque, sí siento que hay una apertura mayor respecto a ir avanzando en estos temas".

De esa forma, encontró mayor "sintonía política" en el FA y planteó que en el PC "existe una problemática de funcionamiento interno, donde los principios que inspiran al partido en la práctica no se cumplen más allá de lo que pueda decir el Estatuto, etc. Y creo que esa forma de trabajo no me acomoda".

"Siento que el FA es más democrático, más respetuoso de las opiniones, diverso y no existe una imposición del pensamiento de unos sobre otros", concluyó.

La representante de la Región de Coquimbo se convirtió en la integrante número 23 del FA en la corporación, siendo así la bancada más grande la Cámara.