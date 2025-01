Llamar "dictadura" a la dictadura de Maduro carece de rigor, según Lautaro Carmona

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se declaró en Cooperativa con "la obligación" de poner en cuestión la calificación del régimen venezolano como una dictadura.

"El proceso del pueblo venezolano, en un proceso bolivariano, lo distinguimos incluso respecto a lo que son los liderazgos que encabezan ese proceso, porque (su gobierno) no tiene por qué ser del ajuste o expectativa nuestra, sino de ellos, los venezolanos", argumentó Carmona en El Primer Café.

En este sentido, "podría abrir debate exigiendo rigor respecto a las calificaciones de dictadura. Tengo la obligación (de hacerlo) por respeto a los míos, por los que de verdad cayeron bajo una dictadura, a Marta Ugarte que fue lanzada al mar. Por respeto a esa gente, no estoy muy disponible a hacer homologaciones fáciles que no sean de rigor", enfatizó el dirigente del PC.

El año pasado, Carmona dijo en Cooperativa que, "a mucha honra", no califica como dictadura al régimen que lidera Nicolás Maduro en Venezuela, señalando que desde el PC "reivindicamos la existencia de los procesos de cada pueblo".

En enero, el Presidente Gabriel Boric, que ya había repudiado -en agosto- el fraude electoral del chavismo, criticó nuevamente al régimen tras su investidura: "Tengo una certeza: en Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al gobierno, y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura".

"Pueden ser regímenes que no me gustan dirán algunos, que serán más restrictivos, pero llegar y pasar raya -incluso lo vi de algunos políticos más o menos importantes-, aplanando el tema con el tema de una dictadura (no es correcto). También pediría rigor al fiscal (Héctor Barros) que, en un hecho gravísimo que está en debate e investigación, no puede irse de tesis" respecto a la implicación de Caracas en el crimen de Ronald Ojeda, remarcó el exdiputado.

Hutt: Las dictaduras no sólo ocurren por las armas

Gloria Hutt, manifestó que las "dictaduras no sólo ocurren cuando se toma el poder por las armas, no es sólo (su origen) un golpe militar hay dictaduras cuando se toma el poder de manera ilegítima, que es lo que pasa en Venezuela".

"Vemos que hay una elección que está viciada porque nunca se entregaron las actas y un dictador que se tomó el poder impunemente, ignorando la voluntad popular, eso no tiene defensa posible", enfatizó la exministra de Transportes.

La exconsejera constituyente también puntualizó que "si lo que vamos a tratar de hacer es defender las democracias, el mundo liberal, que haya libertad de expresión y para elegir a los líderes, es (allí) donde hay que poner el foco y no justificar casos donde, a todas luces, y hay informes de distintas instituciones formales que dan cuenta de una forma ilegítima de hacerse del poder. Eso es dictadura en todas partes".

Isidro Solís, vicepresidente de Amarillos, aseveró -en tanto- que "desde que Maduro se tomó el poder -de manera ilegítima- al asumir el 10 de enero como presidente, cuando los votos fueron para su contendor (Edmundo González), a partir de ese momento, claramente ese es un Gobierno dictatorial".