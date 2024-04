PC resta apoyo a Hugo Gutiérrez tras sugerir "tomar distancia" del Gobierno

En medio del clima enrarecido en el oficialismo, en particular debido a las críticas del alcalde Daniel Jadue hacia el Ejecutivo, el exdiputado y exconvencional comunista Hugo Gutiérrez deslizó que su partido se retire de la alianza de Gobierno.

"Mi partido es parte de este Gobierno, y con mucha claridad digo que a veces me gustaría que no lo fuera, que tomara distancia", afirmó el abogado durante el fin de semana, aunque no obtuvo el respaldo de esa tienda.

"Creo que ese nivel de opiniones -que no he conocido ninguna otra- tienen que hacerse saber en los espacios que están para estos temas", planteó este lunes el timonel del PC, Lautaro Carmona, relevando que "la opinión formal y oficial del Partido Comunista, la entrega la dirección del partido, que encabezo yo".

El también exdiputado añadió que "no me parece que sea contribuyente que un debate -por más que algunos consideren legítimo o no- de esa envergadura se haga a través de los medios, o a través de las redes. No, eso relaja mucho los temas de fondo que se están hablando".

Desde el propio Gobierno, la ministra vocera, Camila Vallejo (militante comunista), replicó que "no vamos a entrar en tensiones particulares de algún otro representante de la política nacional. Para nosotros lo más fundamental y nuestra tarea principal es gobernar para las personas y decir que seguimos trabajando en muy buenos términos con todos los sectores del oficialismo".

"Nuestro desafío principal y nuestra principal preocupación es que desde la oposición exista la misma voluntad para avanzar en la agenda que busca darle resultados a las personas, sobre todo en materia de pensiones. Ahí está nuestro principal énfasis, no en polémicas circunstanciales de una u otra persona", remató.

FRENTE AMPLIO DESDRAMATIZA RENCILLAS

Por otro lado, en el Frente Amplio, que ha sido emplazado por el Presidente Gabriel Boric a impulsar la máxima unidad en la izquierda y los sectores progresistas, la diputada Gael Yeomans (CS) recalcó que con el PC "tenemos muchas coincidencias que nos han llevado, primero, a hacer la inicial alianza de Gobierno (y) tenemos agendas programáticas conjuntas".

"Si hay diferencias por temas en particular, no tienen un alcance respecto a agendas programáticas. Son temas que, lógicamente, se dan en cualquier tipo de relación política entre partidos, así que, en realidad, las dramatizaría y, la verdad, yo no veo ese tipo de tensiones", aseveró.