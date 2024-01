En El Primer Café, Marcos Barraza, exministro de Estado y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, calificó como "equivocadas" las declaraciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien durante el lanzamiento del libro "Sionismo. La ideología que extermina" manifestó que resulta contradictorio pertenecer al pueblo judío y ser de izquierda. En específico, el jefe comunal, de ascendencia palestina, afirmó que ser judío "parte de una concepción que tiene que ver con la concepción supremacista, de ser parte de un pueblo elegido. Entonces, si ya son parte de un pueblo elegido, no crees en la igualdad de todos los seres humanos ante nada, ¿no? Bueno, aquí estamos ante una ideología que yo creo que es lo más nazi que he visto en mi vida". Al respecto, Barraza se sumó a las críticas de la diputada Carmen Hertz y del premio nacional de Arquitectura Miguel Lawner, quienes manifestaron mediante una carta el rechazo a las declaraciones de Jadue, y aseveró: "El PC y la izquierda en Chile es lo que es precisamente porque no discrimina credos, etnias ni orígenes raciales cuando hay voluntades para combatir la desigualdad y la injusticia social".

