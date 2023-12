"Extrema ansiedad": Oficialismo critica la anticipada candidatura presidencial de Kast

La anticipada candidatura presidencial del líder del Partido Republicano José Antonio Kast, fue reprochada este viernes por parlamentarios del oficialismo, quienes la catalogaron como desesperada, falta de respeto e incluso individualista, sobre todo por los dos años que aún faltan para esos comicios.

"Me encantaría, no depende solo de mí. Si Dios me da vida y salud, yo quiero estar ahí", fue parte de lo que declaró Kast en el programa "Estado Nacional" de 24 Horas.

Ante esto, el diputado socialista Daniel Manouchehri aseguró que "andar proclamándose candidato a dos años de las elecciones es una señal de extrema ansiedad y una falta de respeto a las necesidades de la gente".

"Sería bueno que el señor Kast busque algo en que entretener su tiempo, un trabajo o algo que sea útil para el país", afirmó el jefe de bancada PS.

En esta entrevista, Kast también emplazó a Michelle Bachelet, asegurando que "no tenía problemas" con competir con ella en una posible elección presidencial y que incluso sería "más fácil, (porque ella) tiene que dar explicaciones por su último muy mal gobierno".

Sus palabras fueron respondidas por el propio diputado Manouchehri, quien destacó que la otrora exmandataria "ha hecho bastante más por Chile que el señor Kast".

En una línea similar, su par Eric Aedo (DC) señaló que el líder de Republicanos "da ejemplo nuevamente de su individualismo y de que no le interesa el bien del país".

"Me parece que Michelle Bachelet es una tremenda candidata, representa la unidad del país. La diferencia entre Michelle Bachelet y un Kast individualista, es una decisión que para Chile se va a hacer muy fácil", analizó el jefe de bancada de la DC.

CHILE VAMOS ACUSA MUCHA "ANTICIPACIÓN" Y DIFIERE POR OPCIÓN DE CANDIDATO ÚNICO

La carrera presidencial de Kast también fue cuestionada por Chile Vamos, pese a que fue una de las coaliciones que lo terminó apoyando en la elección pasada: acusan que se está adelantando y difieren en la opción de llevar un candidato único con Republicanos.

"No es una sorpresa, porque obviamente sigue siendo el líder de su partido, y obviamente con Republicanos, si bien tenemos coincidencia, somos proyectos políticos distintos, y está bien que no se planteen una primaria. Cada proyecto tiene que levantar sus propias figuras políticas", afirmó la secretaria general de RN, Andrea Balladares.

Por contraparte, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), no se cierra a una unidad entre ambos sectores y espera que "cuando llegue el momento de enfrentar (ese proceso eleccionario), sí espero que haya generosidad con mayúsculas, y que entre todas las oposiciones tengamos un solo candidato o candidata -la mejor que podamos hacer- ojalá en un proceso de primarias".

Por su parte, la exministra y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, comentó que la postura de Kast "llama la atención", sobre todo por la anticipación del anuncio y la situación que atraviesa la derecha tras el plebiscito.

"Recién en su partido se ha producido un quiebre, venimos saliendo del plebiscito y todavía no terminamos de analizar bien la información. A veces la ansiedad hace tomar malas decisiones", opinó la exconsejera constitucional.

REPUBLICANOS RESPALDAN A KAST Y ESPERAN QUE SEA "EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE CHILE"

En Republicanos defendieron a Kast y la intención de que no exista una posible primaria con Chile Vamos, destacando que son "proyectos políticos distintos" y que una unidad entre ambos se podría dar en una eventual segunda vuelta.

"Nada nuevo bajo el sol. Chile Vamos y el Partido Republicano son dos proyectos políticos distintos. Compartimos muchos puntos, pero es evidente que son proyectos políticos distintos", analizó el diputado del Partido Republicano Cristián Araya.

En opinión del parlamentario, "como ha sido en los procesos anteriores, José Antonio y el Partido Republicano toman un camino propio en primera vuelta, y esperamos que en segunda vuelta Chile Vamos salga a respaldar masivamente, como fue en el proceso anterior y que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile".

Mientras que el senador Rojo Edwards, que hace algunas semanas renunció a Republicanos, dijo que este anuncio se ve como "una muestra de debilidad" y que pareciera estar "acusando el golpe del fracaso constitucional, al cual arrastró a todo el sector".