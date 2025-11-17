Kast inicia despliegue territorial en La Araucanía y busca captar voto del PDG

José Antonio Kast inició este lunes su despliegue territorial en La Araucanía, reforzando su agenda de seguridad y comenzando la disputa por el electorado clave del Partido de la Gente de cara al balotaje del 14 de diciembre.

En el Partido Republicano aceleraron los preparativos para la segunda vuelta presidencial, luego de que su candidato José Antonio Kast avanzara con un 23,9% de las preferencias, a menos de tres puntos de Jeannette Jara.

Según el partido, el trabajo estratégico comenzó hace dos semanas, con un equipo dedicado exclusivamente al balotaje y encabezado por Martín Arrau como nuevo jefe de campaña.

Kast partió este lunes su despliegue territorial en la Región de La Araucanía, una zona donde su colectividad tuvo un desempeño destacado. Desde Vilcún, donde obtuvo cerca del 35% de los votos, el candidato enfatizó su postura frente a la violencia rural y afirmó que cualquier apoyo será bienvenido.

"Cualquier persona que se quiera sumar a esta campaña y dar su respaldo a las ideas de la libertad será muy bienvenido. Cada uno tiene que hacer una reflexión y decir qué es lo mejor para Chile", sostuvo.

El abanderado republicano aseguró que no impondrá condiciones a quienes busquen respaldarlo y que "la única exigencia es recuperar Chile". Consultado por la situación de seguridad en la zona, Kast reiteró sus críticas al gobierno y a la falta de control territorial.

"Aquí hay familias que viven bajo ataques nocturnos cobardes. Eso es lo que son: terroristas", dijo, recordando casos de víctimas de violencia en Arauco y Malleco.

El candidato abordó además problemas de infraestructura y servicios básicos en comunidades rurales, señalando que la pobreza no se resolverá sin caminos, agua potable o electrificación. "Se hacen grandes planes desde Santiago, pero nunca llegan a término", criticó.

Disputa por el voto del PDG y reordenamientos en la derecha

La estrategia republicana también apunta a sumar el apoyo de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, cuyos respaldos ya fueron manifestados, así como a competir abiertamente por el electorado de Franco Parisi, quien obtuvo un 18% de los votos. Sin embargo, el economista advirtió que "no entregará una carta en blanco" y que quien quiera su respaldo "tendrá que ganárselo".

Desde el Partido Republicano reconocen coincidencias programáticas con Parisi y confían en que parte de esa votación podría traspasarse hacia Kast. En paralelo, el candidato deberá reforzar presencia en el norte del país, considerado bastión del Partido de la Gente, donde Parisi se impuso en la primera vuelta.

El presidente del Partido Republicano y senador electo por Valparaíso, Arturo Squella, detalló que ya están en conversaciones con Chile Vamos para definir su participación en el comando durante este período. Recalcó que no existe ningún condicionamiento programático, aunque sí propuestas que podrían incorporarse, como el "pie cero" para la primera vivienda de menores de 40 años.

"Hemos seguido un camino institucional, conversando con las directivas de los partidos y aprovechando la experiencia de quienes tuvieron responsabilidades en las distintas candidaturas", afirmó Squella, destacando que los apoyos de Chile Vamos han sido "incondicionales".

Con menos de un mes para el balotaje, Kast intensificará su despliegue tanto en el sur como en el norte, en busca de consolidar apoyos decisivos para enfrentar la segunda vuelta frente a Jeannette Jara.