Kast tras la derrota del A Favor: "La carrera presidencial no es un fin"

Tras la derrota del A Favor en el plebiscito constitucional de este domingo, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que sus ideas salen fortalecidas y respondió a quienes señalan que se terminó su carrera presidencial, remarcando que ésta "no es un fin".

El excandidato presidencial llegó hasta la comuna de Recoleta junto a la expresidenta del Consejo Constitucional Beatriz Hevia; el diputado José Carlos Meza y la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, para abordar el día después de las elecciones.

"Esto fue un acto electoral, no es el fin de un proceso político, muy por el contrario, nosotros nos sentimos respaldados, reforzados por la ciudadanía, más allá de lo que muchos quieran decir. Algunos dicen 'no, aquí fracasó Republicanos'. No, aquí nuestras ideas salen fortalecidas", subrayó Kast.

Y agregó que "algunos dicen 'no, aquí se terminó una candidatura presidencial'. Déjenme que les diga: yo estoy en política por algo mucho más importante que una carrera presidencial. La carrera presidencial no es un fin".

En la jornada eleccionaria, el En Contra obtuvo el 55,76% de los votos, por sobre el 44,24% del A Favor. En Recoleta, la opción contraria obtuvo el 68% de las preferencia contra el 37%, lo que fue calificado como una "paliza abrumadora en contra de la derecha", según el jefe comunal Daniel Jadue (PC).