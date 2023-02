Presidenta del PS: "Esta gesta de una nueva Constitución debe unirnos; juntos podemos ser más"

La comisión política del Partido Socialista realiza este viernes una reunión clave para definir si finalmente se unirá a Apruebo Dignidad, al Socialismo Democrático o logra decantar por una lista única la que deben entregar el lunes al Servel para la elección de consejeros del proceso constituyente.

Al inicio de la reunión, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, manifestó que "vamos a tomar la decisión conforme al espíritu unitario que hemos anunciado".

"Hemos llamado y reforzado el llamado a todos los partidos amigos para que nos unamos, porque esta gesta de una nueva Constitución debe unirnos, debe unir a Chile, debe unir al progresismo chileno. Creemos firmemente en que juntos podemos ser más, juntos somos más", sostuvo.

En la sede del PS se espera una declaración en el transcurso de esta tarde tras la comisión política, con miras a que este lunes acaba el plazo para inscribir los pactos.

Además, en las últimas horas trascendió que el exsenador del PPD Guido Girardi realizó gestiones especiales para que exista una lista única del oficialismo, pese a que hace menos de un mes aseguró en Cooperativa que acudir junto a Apruebo Dignidad sería considerado como "la lista del indulto".

En la víspera, el Partido Por la Democracia (PPD) ratificó su determinación de competir en la elección del 7 de mayo junto a la Democracia Cristiana (DC), el Partido Radical (PR) y el Partido Liberal (PL), y no sumarse a la lista de Apruebo Dignidad, mientras que el Partido Liberal (PL) definió lo contrario en las últimas horas.

SOCIALISMO DEMOCRÁTICO NO CAMBIA DE POSICIÓN

El presidente de la DC, Alberto Undurraga, aseguró que el PPD no ha cambiado de posición tras conversar con la timonel, Natalia Piergentili, y el secretario general, José Toro.

"Yo he conversado con ella (Piergentili) todos los días y también con el secretario general, y me dicen que la posición de ellos no ha variado y nosotros confiamos en ellos. Confiamos en que aquí se está construyendo una lista para representar a aquellas chilenas y chilenos que quieren cambios, que quieren transformaciones y, al mismo tiempo, valoran la estabilidad", expuso el también diputado.

CS: LLAMADO DE PIERGETILI SOBRE ADVERSARIOS ES "INCOMPRENSIBLE"

Mientras, en Apruebo Dignidad han valorado la decisión del PS sobre la unidad y también la del PL de sumarse al pacto. En ese sentido la vicepresidenta de Convergencia Social (CS), Ximena Peralta, indicó que es "incomprensible" el llamado de la líder del PPD "a recordar que los adversarios están en la derecha y no de la alianza del Gobierno".

"A nosotros no se nos hace incomprensible las razones políticas que se han entregado, tal como indica el PPD, la disputa es de nosotros y, en ese sentido, lo importante es sumar fuerzas, intentamos todo para que eso ocurriera", manifestó.

Al mismo tiempo, se refirió a las últimas horas que quedan para zanjar el pacto electoral, "a ver si es que existe posibilidad de que el PPD reconsidere y seguiremos trabajando con la máxima unidad, tanto en la elección y después, en conjunto con ellas y ellos".