Piergentili: Cometí un tremendo error, pero no creo que el fondo de lo que dije sea desafortunado

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, ofreció disculpas por sus cuestionadas declaraciones contra el oficialismo tras la elección del 7 de mayo, en las cuales estimó que aún falta un "análisis profundo" del sector, y sugirió dejar de hablarles "a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres".

Tras ser criticada desde el PS hasta Comunes por sus dichos -considerados "inadecuados" y una señal de "pedantería", respectivamente-, la timonel se tomó unos minutos de su aparición en la edición de este domingo de "Tolerancia Cero" de CNN Chile para abordar el asunto, "porque creo que cuando las formas en política empañan el fondo uno tiene que asumir equivocaciones".

"En una entrevista en La Tercera cometí un tremendo error sobre una analogía que quise hacer sobre cómo las agendas identitarias no podían opacar la agenda social y económica, y creo que esa analogía no resultó como yo quise", reconoció.

Por ello, ofreció disculpas "a los militantes de mi partido y, por cierto, a la comunidad LGTBIQ+, al Movilh y a todas las asociaciones de las diversidades sexuales, porque esa ha sido una causa de mi partido, porque yo en lo personal no creo que sean agendas que no importan, y porque, insisto, me expresé terriblemente mal, y frente a eso uno tiene que ofrecer honestas y sinceras disculpas".

Respecto al uso del término "monos peludos" para referirse a ciertos votantes del oficialismo, Piergentili planteó que "fue una mala forma de expresar un reducto, cuando hay algunos que solo quieren hablarle a su barra, a su tribu, a su entorno, y la verdad es que fue un concepto desafortunado, pero no creo que el fondo de lo que quise decir sea desafortunado".

Por otra parte, descartó restarse del comité político de hoy lunes, como planteó el diputado socialista Juan Santana: "Voy a participar. Creo que para todas las cosas, como presidenta del partido, tanto para las decisiones que han sido acertadas como para los errores personales, yo planto cara".

"Por lo tanto -añadió-, me corresponderá en el comité político expresar las mismas disculpas que he estado haciendo aquí frente a la opinión pública, pero también poniendo mis argumentos respecto a los puntos políticos que quiero plantear".

COMISIÓN POLÍTICA DEL PPD RECHAZÓ SU RENUNCIA

Tras los adversos resultados del oficialismo en la elección de consejeros, las responsabilidades de la debacle apuntaron principalmente a la timonel del PPD, al ser la principal figura que se la jugó, a contrapelo de lo que pidió el Presidente Gabriel Boric, para que la alianza de Gobierno compitiera en listas separadas, pues el pacto Todo por Chile -que reunió a su partido con los radicales y la DC- no obtuvo ningún escaño.

Consultada sobre si ha pensado en renunciar a la tienda en este contexto, Piergentili reveló que el día después de la elección, reunida la comisión política del PPD -en la que estuvieron presentes todos los presidentes regionales-, "tanto el secretario general (José Toro) como yo presentamos nuestros cargos a disposición y fue rechazada nuestra renuncia (...) porque la decisión de haber ido en dos listas fue una decisión colectiva".

"Fuimos derrotados en nuestra tesis, porque además no fuimos solos porque dijimos que éramos mejores, sino que porque queríamos ampliar la base de apoyo del Gobierno. Sentíamos que haciendo una oferta nos diversificaba finalmente y eso podía cristalizarse. Eso no resultó y es una derrota sin dudas", confesó.