Piergentili: Sería imperdonable usar el malestar por los indultos para no avanzar en las urgencias del país

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, dijo en Cooperativa que sería "un descriterio" que los parlamentarios de oposición utilicen su malestar por los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric como excusa para no avanzar en temas como la reforma a pensiones o tributaria y las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo.

En conversación con Lo que Queda del Día, la dirigenta aseveró que "aquí se cometieron errores y esas personas (la exministra Ríos y el exjefe de gabinete Meza-Lopehandía) no están en el gobierno por lo mismo, porque tenían una responsabilidad y esa responsabilidad la asumieron al haber un error y al dejar de participar en el gobierno".

"Creo que la ministra Vallejo no ha dicho nada que no sea de sentido común: lo más probable es que si el Presidente hubiera tenido los antecedentes que posteriormente se conocieron quizás hubiese tomado otra decisión respecto de casos puntuales como el del señor Castillo", recalcó.

Consultada sobre la acusación constitucional que presentó hoy Chile Vamos contra Ríos debido al escándalo, Piergentili contestó: "Creo que el gobierno ha acusado el golpe (de la crisis), dos colaboradores estrechos del Presidente han cesado en sus cargos y seguir acusando a la ministra Ríos y no enfocarnos en los temas legislativos o políticos sobre los cuales la ciudadanía nos demanda acción, como seguridad, me parece un despropósito".

La timonel recordó que "esta semana ingresan los proyectos de ley económicos, la próxima semana se vota la reforma de pensiones, estamos igualmente con una agenda de seguridad en el Ejecutivo y en el Parlamento (...) yo creo que es legítimo que la oposición haga sus puntos políticos respecto a los disensos que tiene en indultos y en todas las materias, pero me parecería un descriterio, una falta de respeto al país y una deshonra a lo que se necesita de la política que utilizáramos este malestar para no trabajar conscientemente en las urgencias del país".

"Si usted me dice 'es que hay un mal clima para votar la reforma de pensiones por lo de los indultos y entonces la oposición no va a querer conversar de pensiones', creo que eso es inaceptable. Hay espacios para plantear los disensos políticos y hay espacios para responderle al país, y creo que esos van por cuerdas separadas, porque no nos podemos farrear, es imperdonable, no discutir la reforma de pensiones, la reforma tributaria o las medidas económicas", añadió.

Piergentili planteó que "está bien que un Presidente honre su palabra, era un compromiso que él tenía y que sentía que era pertinente hacer en función de cómo él leía los sucesos del estallido (...) ¿Era este el minuto? Creo que no, pero no me corresponde a mí hacer juicios sobre una decisión que es absolutamente prerrogativa presidencial".