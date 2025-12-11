Alejandro Weber: Una meta realista y desafiante es crecer 4% al final del gobierno de Kast

El economista Alejandro Weber, que fue subsecretario de Hacienda durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, dijo en El Primer Café que un crecimiento de 4 por ciento para 2030 sería "una meta realista y desafiante" en un eventual mandato de José Antonio Kast.

El hoy decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián señaló que en la actual Administración Boric "llegamos tarde al crecimiento porque no fue una prioridad en el programa original y no estaba en la agenda del Gobierno".

Valoró, de todos modos, "algunas buenas medidas implementadas por el ministro Marcel, como la reforma de pensiones -que va a ser una inyección de recursos muy importante al mercado de capitales y permitirá empatar el partido después de lo que ocurrió con los retiros previsionales", como también el avance en la ley de permisos sectoriales.

Para lo venidero, "lo que hay que hacer es prender los motores de la economía, que están encendidos, pero no al nivel que necesitamos: nuestra economía tiene una inercia, (...) pero debiéramos estar mejor; debiéramos tener por lo menos 270 mil personas más con pega, y no están", señaló Weber.

Ante este panorama, "yo creo que una meta desafiante y realista es crecer al 4 por ciento al fin del periodo de José Antonio Kast", explicó.

"Antes es muy difícil, porque esto no es de un día para otro, no hay magia: los proyectos de inversión van a generar empleo, pero con un rezago, entonces también hay que moderar las expectativas", advirtió.

"Hay que ser muy claro con la ciudadanía de que esto es un esfuerzo que requiere trabajo de todos, alianza público-privada, pero no es un proceso fácil. Lo importante es que las políticas públicas tienen que conducir a eso y, lamentablemente, esa no fue una prioridad original del Gobierno del Presidente Boric", insistió el exfuncionario.

"Propuestas de irresponsabilidad fiscal"

Una mirada distinta expresó Eugenio Rivera, integrante del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, quien destacó la propuesta recién presentada por los centros de estudio Espacio Público y Horizontal, que habla de un "Un pacto de desarrollo para Chile" y que recoge la experiencia de países como Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

Tal documento, explicó Rivera, pone énfasis en la necesidad de impulsar "una estrategia deliberada de desarrollo, anclada en la colaboración y diálogo público-privado, y transformada en políticas de Estado que trasciendan los gobiernos de turno".

Una propuesta de ese tipo "coincide bastante con el programa de Jara y (...) es posible solo en la medida que gane la elección Jeannette Jara", argumentó.

El plan económico de José Antonio Kast se basa únicamente en "reducir fuertemente los impuestos, reducir fuertemente el gasto público" y combatir el "aumento de costos laborales", que representan, en realidad, "las condiciones mejores de vida de las personas", apuntó Rivera.

El economista de centroizquierda dijo entender que, frente a una candidata comunista, colegas del sector contrario, como Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo (expresidentes del Banco Central), voten por Kast en la segunda vuelta del domingo, pero no cree que éstos "se sumen tan fuertemente al Gobierno" eventualmente liderado por él, porque es un abanderado "que tiene propuestas de irresponsabilidad fiscal".