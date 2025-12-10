Arqueros (UDI) y debate Anatel: Jara fue bien cargante y no permitió discutir propuestas

El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros (UDI), cargó contra el desempeño de la candidata del oficialismo más la DC, Jeannette Jara, en el último Debate Anatel, acusándola de impedir una discusión de propuestas con su contendor, el republicano José Antonio Kast.

"Hubo una cuestión que yo creo que los chilenos la percibimos -es una percepción mía, pero tengo la impresión de a que muchas personas más les pasó- que fue bien cargante, y eso no permitió que las propuestas salieran a discutirse con mayor detalle", manifestó en El Primer Café de Cooperativa.

De todos modos, el militante gremialista cree que la exministra demostró otras "debilidades" de fondo, entre ellas, su polémica frase sobre María Corina Machado y "lo de la toma de San Antonio también, porque al final nos está diciendo que (en su eventual gobierno) 'no vamos a aplicar la ley', nuevamente contraviniendo el Estado de Derecho".

También objetó el que Jara haya recibido multas por conducir sin TAG: "Está circulando hace un rato un documento de que (el monto en cuestión) fue pagado hace unas semanas. No sé si ella lo ha salido a contradecir o si aparece una contraboleta, pero lo cierto es que para deber casi 700 lucas (sic) de TAG también hay que incumplir las normas".

"¿Sabe lo que tienen en común todos estos cuestionamientos o debilidades? Que están al filo o al margen del Estado de Derecho. Ese es el cuestionamiento de cada una: de lo que representan los valores democráticos y el respeto al Estado de Derecho y a la ley", remató.

Vocera de Jara: El relato de la continuidad "sobrepasó" a Kast

En la contraparte, la secretaria general de la Democracia Cristiana e integrante del comando de Jara, Alejandra Krauss, opinó que el foro de anoche dejó en evidencia que Kast "no tenía propuestas. Sólo hacía juicios respecto de la gestión y del Gobierno del Presidente Boric, que es muy paradójico para alguien que quiere gobernar y ofrecer aunque sea un gobierno de emergencia -que ya de por sí es algo insólito en política- (y debería) estar pensando el futuro".

"Es claro es que lo que hace Kast es intentar confrontarse con Boric, lo que me lleva a concluir que Jeannette Jara no es la continuadora del Gobierno del Presidente Boric", como ha sido el relato del republicano en los últimos meses, porque el candidato "ya no lo dice, y no lo puede decir porque Jeannette Jara ha sido clara respecto de sus propuestas, y en aquellos puntos en que se ha diferenciado lo ha dejado claro", observó la dirigenta.

En definitiva, Krauss cree que "como ya no se logró instalar ciertos relatos respecto de Jara, lo único que le va quedando a Kast en estas últimas horas de campaña es seguir reiterando el relato de Boric, ya no de Jeannette Jara, porque eso lo sobrepasó. Y el problema que tiene el país es que Kast no logra colocar sus temas, salvo los juicios críticos".