Axel Kaiser se baja de la carrera presidencial a favor de su hermano Johannes

El abogado Axel Kaiser declinó participar en la próxima carrera presidencial, como se rumoreaba en los últimos días, después de que su hermano, el diputado Johannes Kaiser, anunciara ayer lunes que busca inscribirse en la primaria de Chile Vamos.

Con motivo de que el Partido Libertario de Chile -que aún no está constituido- divulgó una imagen editada del académico usando la banda presidencial la semana pasada, éste indicó a El Mercurio que no descartaba tal opción "para más adelante".

"En este minuto no tengo ninguna decisión tomada para la (elección) que viene. Pero quién sabe, en seis años tal vez sí", complementaba la semana pasada.

Este martes, en declaraciones a La Segunda, el abogado y escritor descartó competir en la elección presidencial de 2025: "Sigue en pie la posibilidad de serlo (candidato), pero en la próxima vuelta, si es necesario; no en ésta. Para la de ahora apoyo a mi hermano", sentenció.

DIPUTADO KAISER: "SERÍA ENTRETENIDO IR JUNTOS"

Por su parte, el exmilitante republicano dijo a La Segunda haber planteado a Axel "la hipótesis de entrar en primarias hace un par de semanas. Eso estaba conversado. Le dije a Axel que fuera a primarias, que sería muy entretenido estar los dos en la primaria e ir a discutir sobre los temas país".

"Lo que pasa es que una primaria es un tremendo espacio de perfilamiento e instalación de ideas políticas. Entonces conversé con él y en su momento le dije 'aprovéchalo, por qué no vas, si al final es un partido de calentamiento, no es la final' (...) Puede terminar en la Presidencia, pero no soy de las personas que se desesperan por ocupar un cargo y sobre todo el de Presidente de la República, que es probablemente el cargo más peleado, más deseado y muchas veces el menos merecido", reflexionó.

Previo a que su hermano se "bajara" oficialmente de la carrera, el diputado acotó que "espero que cambie de opinión y decida ir. Hay muchos temas que él encuentra más relevantes o interesantes y para él ir a primarias significaría un tremendo sacrificio. No me sorprendería para nada que un día dijera 'voy también'. Sería entretenido".

Además, afirmó que se convenció de emprender la precandidatura durante la entrevista con Radio Agricultura, cuando dio el anuncio: "Como había aparecido mi nombre en la Cadem (1% de preferencia presidencial espontánea), en la misma conversación me pareció que sería entretenido tomar la oferta de Chile Vamos ir a primaria para defender las ideas que yo represento", sostuvo.

Admitiendo que ha sido crítico de la dirigencia de la oposición en esta materia, relevó que "no veo una razón de por qué no llevar esa crítica constructiva a la primaria, si se supone que somos todos de derecha".