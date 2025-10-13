Comando de Jara y aumento de funcionarios públicos: "Kast está mintiendo"

El comando de la candidata del oficialismo más la DC, Jeannette Jara, arremetió este lunes contra su rival republicano, José Antonio Kast, tanto por la supuesta contratación de 100 mil funcionarios públicos desde la Administración Boric, como por su idea de despedir a todas esas personas en un eventual gobierno suyo.

Para la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio), una de las voceras de esa campaña, "resulta reiterativo tener que decirlo una vez más: José Antonio Kast está mintiendo", desacreditando así el estudio en el que el abanderado sustenta su propuesta.

"Se ha dicho en más de una oportunidad que (con 100 mil trabajadores) hablamos de funcionarios de la salud y de los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública)", así como de otras entidades públicas, aclaró la portavoz.

Por ende, Yeomans se preguntó si, al despedirlos a todos ellos, la intención de Kast es "dejar sin funcionarios que se hagan cargo de la salud pública o de la educación pública".

En tanto, consultados sobre si realizarán alguna actividad el 18 de octubre por el aniversario del estallido social, el comando de Jara no dio una respuesta concreta, optando por declararse enfocados en la franja electoral, que se estrena el viernes.

Respecto de la participación de la candidata comunista en el foro de la Enade, que tendrá lugar mañana martes, adelantaron que su prioridad será establecer líneas de diálogo para fortalecer la posibilidad de acuerdos público-privados.