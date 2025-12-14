Derrotada por Kast, Jara proyectó una izquierda "autocrítica, propositiva y firme"

En su primer discurso luego de ser derrotada de manera contundente por José Antonio Kast, Jeannette Jara planteó el desafío de construir y proyectar una izquierda "autocrítica, propositiva y firme".

"Hoy día la democracia habló fuerte y claro. Hace pocos minutos me comuniqué con el Presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito por el bien de Chile y de todas las personas que viven en nuestro país. Lo hice porque estoy convencida de que nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana, especialmente en los momentos difíciles", dijo Jara ante sus adherentes.

Jara llamó al oficialismo a "escuchar con verdadera humildad; , hacerse las preguntas difíciles para volver a ser alternativa"

"Es en la derrota donde más se aprende y donde más firme debe ser la convicción democrática (...) Nuestra tarea ahora requiere de mucha autocrítica y mucha reflexión: nosotros no queremos promover la odiosidad, somos un solo país. (...) En los días que vienen, nuestro deber es mantener vivo el proyecto que representamos, seguir alimentándolo con ideas, con trabajo y con cariño, y abrirlo hacia otros sectores que no se sienten representados por nosotros y, por cierto, también a quienes votaron nulo y blanco", señaló la exministra, rodeada por figuras como Carolina Tohá (PPD), Paulina Vodanovic (PS), Lautaro Carmona (PC) y Gonzalo Winter (FA).

"Es crucial que sepamos escuchar, y esta escucha debe ser con verdadera humildad. A aquellos sectores que no se sienten representados por nosotros es a quienes más debemos escuchar, y aunque sea una tarea dolorosa, debemos hacerlo. En las próximas semanas debemos hacer una reflexión profunda sobre los factores que condujeron a este resultado. En este proceso, la escucha sincera y el diálogo abierto serán fundamentales para encontrarnos en el país que queremos servir", planteó.

"Me quedo con la esperanza de quienes se sumaron a esta campaña con la convicción de que un Chile justo es posible. Y también me quedo con quienes optaron legítimamente por el ahora Presidente electo, porque ellos nos recuerdan una tarea pendiente: atender sus preocupaciones, hacernos las preguntas difíciles —aunque sean dolorosas— para volver a ser alternativa para Chile. Esa es una tarea que tenemos que cumplir con responsabilidad", advirtió la abanderada.

"La unidad es el camino"

Jeannette Jara también formuló reiterados llamados a la unidad del sector: dijo que "es el único camino que vale la pena" y es un valor que "hay que preservar, ampliar y fortalecer".

"La unidad es el camino. Construimos una alianza amplia e histórica. Tenemos una fuerza política, social y cultural que debemos cuidar, consolidar y hacer crecer. Esos son nuestros desafíos. Tenemos que seguir trabajando, levantarnos; hoy no hay espacio para el desánimo. Hay una tarea que continúa, con todas y con todos nosotros", afirmó.

"Está claro que no obtuvimos el resultado que queríamos, pero la derrota siempre es breve. Mañana se vuelve a trabajar, seguiremos luchando con coraje por las urgencias de Chile, para que en este país se pueda vivir bien. Y en ese camino, queridas y queridos, nos volveremos a encontrar, juntos y de pie, trabajando por un Chile más justo, más digno, más libre e igualitario. Tienen mi palabra", comprometió.

"En todo lo que sea bueno para Chile, Kast encontrará mi apoyo"

La militante comunista advirtió además que, "por el bien de Chile, debemos dejar atrás las asperezas, la desinformación y la odiosidad que existió en este proceso electoral".

"Presidente electo José Antonio Kast: en todo lo que sea bueno para Chile encontrará mi apoyo; (pero) en todo lo que pueda hacernos retroceder, encontrará una oposición firme, democrática y responsable", advirtió luego.

"A los millones que votaron por mí, quiero pedirles que conviertan esta noche en un desafío: que el trabajo, la justicia social, la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos sigan siendo principios donde avancemos como país y no retrocedamos. Dijimos con mucha claridad que aquí no pueden ponerse en riesgo las conquistas alcanzadas por las chilenas y los chilenos: el aumento de las pensiones, la gratuidad en la educación superior, las 40 horas, el copago cero (en Fonasa), los derechos de las mujeres, la libertad para amar y para decidir. Todo eso debe cuidarse", enfatizó.

"Quiero decirles algo importante: yo no quiero un país dividido. Seremos una oposición propositiva y exigente para avanzar en mejorar la vida de nuestro pueblo. Y al mismo tiempo, seremos firmes en proteger lo logrado. En eso no habrá dudas. Consistentemente con los valores democráticos, nuestro quehacer se canalizará siempre por las vías institucionales, condenando cualquier atisbo de violencia, venga de donde venga", prometió: "¡Venga de donde venga!".