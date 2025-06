10:45 - | Tohá (PPD) : Presento una propuesta moderna, que tiene los pies en la tierra y con resultados concretos inmediatos, eso es lo que ofrezco #Cooperativa90

10:44 - | Jara (PC): Anoche estuve en la casa de Mundaca, que me estuvo generando algunos insumos, pero la decisión que él tome (sobre una candidatura) yo la respeto #Cooperativa90

10:42 - | Jara (PC): Agradezco el cariño de la gente en la calle, el apoyo del alcalde de Puente Alto y el trabajo con el gobernador Rodrigo Mundaca #Cooperativa90

10:35 - | En su despedida, Mulet reivindicó el regionalismo verde, y rechazó el proyecto del Puerto de Dominga #Cooperativa90

10:33 - | Jara (PC): Me llama la atención que tanto políticos como personas sin una determinada afinidad política hoy hacen gala y defienden al pinochetismo. En qué momento dejamos la atrás la vergüenza de ser pinochetista #Cooperativa90

10:31 - | Winter (FA): Las sociedad conservadora chilena, que representa Kast, Kaiser y Matthei, promueven discursos de odio que pueden terminar en violencia física, estoy orgulloso de estar en contra de eso #Cooperativa90

10:26 - | Mulet (FRVS): Creo que falló el progresismo en Chile, y no ha hecho la mea culpa para restablecer la confianza #Cooperativa90

10:24 - | Tohá (PPD): Tenemos un debate muy álgido con los representantes de la ultraderecha, y a sus votantes hay que entenderlos de por qué han virado hacia allá #Cooperativa90

10:22 - | Winter (FA): Es más viejo que el hilo negro que en Chile haya salud para ricos y pobres, y nosotros vamos a avanzar hacia Fonasa Universal #Cooperativa90

10:21 - | Mulet (FRVS): Esa fuerza gremial que tiene el Colegio Médico, que hoy nadie la toca, yo en mi Gobierno la voy a tocar: hoy se están transformando en un obstáculo en muchas áreas, es un poder que tiene más allá de lo razonable #Cooperativa90

10:20 - | Tohá (PPD): Para avanzar en lo que Chile requiere en salud tenemos que dar un impulso mayor en nuestra capacidad económica, y tenemos que hacernos cargo del problema de las licencias, la plata que se va en pagar licencias falsas es plata de la salud #Cooperativa90

10:20 - | Jara (PC): Una estrategia más costo-efectiva es intervenir antes de que la lista de espera se genere, hay que ir viendo también que no se produzcan mecanismos que la sigan aumentando, y para eso necesitamos más especialistas #Cooperativa90

10:16 - | Jara (PC): Hay muchos temas pendientes en salud que tienen que ver con calidad de vida, como la restauración mamaria, que sería un buen proyecto para impulsar, porque afecta a las mujeres muy fuertemente en su autoestima #Cooperativa90

10:11 - | Winter (FA): La priorización según gravedad es importante, y en nuestro Gobierno estableceremos una regla: No más de 30 días de espera cuando hay sospecha de enfermedad grave para el examen #Cooperativa90

10:07 - | Mulet (FRVS): No hay que tener complejos a entenderse con el sector privado, con bandas de precio y precios justos, y no depender solamente de la provisión de servicios de salud por parte del Estado #Cooperativa90

10:04 - | Mulet (FRVS): Las listas de espera son listas de desespera, la verdad es que nos preocupa, la gente se siente sola. No tengo problemas en que aumente la provisión por servicios privados si es que el Estado no tiene las condiciones y la capacidad #Cooperativa90

10:02 - | Mulet (FRVS): Jara fue ministra del Trabajo, y tenemos más desempleo que cuando partimos, hay 840 mil personas buscando empleo, 8,8% de desempleo #Cooperativa90

09:58 - | Tohá (PPD) El salario mínimo tiene que seguir aumentando, a medida que el país lo permite. Es importante tener un compromiso para activar fuertemente la economía, cuando más mejoran las condiciones de los trabajadores, es cuando más se crece #Cooperativa90

09:56 - | Tohá (PPD): Estoy preocupada por la situación con Dominga, porque todo va por el camino de que finalmente el proyecto será autorizado en los términos originales, con el puerto como estaba previsto, y eso desde el punto de vista ambiental es una tragedia #Cooperativa90

09:55 - | Jara (PC): No se puede aumentar el salario vital sin tampoco desconcentrar el mercado, porque las pymes son las que generan más empleo, son las que pagan más salario vital, pero son las que tienen participación de mercado menor por las altas concentraciones económicas #Cooperativa90

09:53 - | Winter (FA): El señor Kaiser anda diciendo que las energías renovables no sirven, y Evelyn Matthei le responde que lo nombraría ministro, y la derecha completa no cree en el cambio climático y han votado así en el Congreso #Cooperativa90

09:51 - | Winter (FA): Si la derecha gana, el país no va a crecer, ellos no creen en que el Estado intervenga en la diversificación de lo que exportamos, eso nos va a dejar atado a una determinada potencia y a su resultado en una guerra mundial #Cooperativa90

09:50 - | Mulet (FRVS): Evidentemente tenemos que llegar a converger, el sector público y privado son fundamentales. Nosotros vamos a hacer 600 mil viviendas, colaboración entre los sectores, tenemos que converger porque en Chile nadie sobra

09:48 - | Tohá (PPD): El próximo Gobierno tiene que ser un líder que movilice, que a los trabajadores sientan que van a seguir ganando, que tengamos leyes y normas en permisos, que faciliten, que los estándares ambientales se cumplan#Cooperativa90

09:48 - | Tohá (PPD): Los países que no tienen una mirada común de desarrollo se entrampan, el crecimiento no es sólo una cifra, pero no hay que tomarse esta idea de que Chile es un pantano #Cooperativa90

09:45 - | Tohá (PPD): Este contexto global para un país pequeño como el nuestro obliga a tener un timón fuerte y el país unido detrás de una estrategia. Si seguimos agarrados de las mechas mientras el mundo está como está, las posibilidades de salir mal parados es enorme #Cooperativa90

09:42 - | Winter (FA): Sobre falta de oportunidades ofrecemos inversión de educación técnica en los colegios, más exportación, que el Estado financie, subsidie, y promueva la investigación para #Cooperativa90

09:40 - | Jara (PC): Me preocupa el tono autocomplaciente, encuentro que si aquí estuviera todo perfecto no tendríamos esta conversación, tenemos dificultades en el país y no reconocerlas es cerrar los ojos en un tema en que la derecha lleva avanzado #Cooperativa90

09:36 - | Mulet (FRVS): Aquí hay diferencias: cuando se dijo que había que reformar a carabineros, hay diferencias, cuando no se apoyó la ley Naín Retamal, hay diferencias, cuando no se votó el estado de excepción por gente del PC y FA hay diferencias, creo que es importante entender las diferencias #Cooperativa90

09:29 - | Jara (PC): Estamos de acuerdo con las RUF, mas no con las últimas indicaciones que puso la derecha. Una de las indicaciones dice relación con eliminar el uso de la proporcionalidad en el uso de la fuerza, eso es un riesgo para quien podría ser perseguido, sino para el mismo carabinero por no tener un marco claro para actuar #Cooperativa90

09:28 - | Mulet (FRVS): Aquí hubo un momento en que se quiso cambiar todo Carabineros, especialmente el FA y el PC, que cambió para bien, y que hoy todos valoremos a Carabineros, lo valoro #Cooperativa90

09:24 - | Winter (FA): Nosotros tuvimos diferencias con la forma en que Carabineros resolvió el dilema entre reestablecer el orden público y respetar los DDHH, que es difícil de lograr, y no se logró en 2019 #Cooperativa90

09:22 - | Winter (FA): Al frente tenemos gente que por proteger el secreto bancario de evasores de impuestos, está dispuesto a proteger a los narcotraficantes, así de grave es que gane Kast, Kaiser o Matthei #Cooperativa90

09:21 - | Jara (PC): La ausencia del Estado le da espacio al narco, y de eso nos queremos hacer cargo #Cooperativa90

09:14 - | Tohá (PPD): Estoy proponiendo duplicar la formación de Carabineros y fortalecer el GOPE. Pero Carabineros no es la única solución en seguridad #Cooperativa90

09:13 - | Jara (PC): La seguridad no es sólo Carabineros, hay una parte preventiva con los niños y jóvenes, que no podemos dejar de lado. Pero en la parte policial falta dotación #Cooperativa90

09:13 - | Winter (FA): Hay que avanzar en mejores condiciones para Carabineros, que haya una carrera de Carabineros atractiva para los jóvenes, sin embargo, hay que dar un paso más allá, sino va a quedar todo en soluciones antiguas. Por eso es tan peligroso que llegue la derecha al poder #Cooperativa90

09:09 - | Jara (PC): Parece importante que partamos con el tema de la unidad, porque creo que si estamos en la primaria, es porque creemos en la unidad, porque tenemos un proyecto para el país #Cooperativa90

09:07 - | Mulet: Tenemos un documento que suscribimos todos los partidos antes de las primarias. Ese documento es la base de acuerdo político que tenemos, se garantiza el pluralismo, libertad de prensa, y una serie de cosas que suscribimos los presidentes de partido #Cooperativa90

09:05 - | Tohá: Ese proyecto común es lo que constituye el ser progresista o ser de centroizquierda, que es la idea que las sociedades avancen cuando existe injusticia social #Cooperativa90

08:59 - | Winter: Aquí hay un bloque que está dispuesto a gobernar Chile juntos, a diferencia del frente, que no hay proyecto #Cooperativa90

08:51 - | Diputado Daniel Melo (PS): "¿Quién gobierna en el comando del Partido Comunista? ¿Su presidente, Lautaro Carmona, en su voluntad de incorporar al exalcalde Jadue, o la candidata presidencial Jeannette Jara? Al parecer, el señor Jadue se ha convertido en un verdadero 'Alf' para el PC. Lo tratan de esconder cada vez que asoma la posibilidad de sumarse a esta candidatura y creemos que esto, sin duda, no le da un marco de gobernabilidad a esa propuesta presidencial" #Cooperativa90

08:48 - | La posibilidad de que el exalcalde Jadue jugara un rol en una de las campañas de las primarias generó inquietud en el Socialismo Democrático, particularmente en la bancada de diputados socialistas, quienes expresaron una "profunda preocupación" al respecto #Cooperativa90

08:46 - | Diputada Daniela Serrano (PC) por minuta del PPD: "Me imagino que puede ser debido a cierto nerviosismo de las encuestas, la rivalidad no es particular. Este viraje que hemos visto también tan repentino, puede también responder a esta minuta. Mostrar diferencias de esa manera no le va a hacer bien a la primaria" #Cooperativa90

08:42 - | Diputada Lorena Fríes (FA): "Lo que vemos en esta minuta es que la candidata Carolina Tohá persiste en hacer del conflicto y no mirando hacia el contrincante, que es la derecha" #Cooperativa90

08:34 - | La candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, ha recibido críticas desde su partido respecto de la estrategia comunicacional de la campaña, que apuntan a una evaluación de la lenta reacción del comando ante al alza de Jara en las encuestas. En estos días se filtró una minuta del comando de Tohá a sus voceros, en la que se pedía dejar de polemizar con el FA sobre el debate respecto a la Concertación, y enfocar los mensajes a las diferencias que se puedan marcar con el PC #Cooperativa90

08:34 - | La aspirante presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, durante las últimas horas ha ido aclarando el posible rol de Daniel Jadue en su campaña, luego de que la directiva del partido planteara su intención de incluir al ex alcalde de Recoleta en el comando #Cooperativa90

08:33 - | El candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, ha enfrentado en la última semana una cierta enemistad con el Socialismo Democratico, pero también mantiene otra preocupación relacionada a las encuestas, ya que las últimas mediciones lo han posicionado en el tercer lugar, solamente superando a Jaime Mulet (FRVS) #Cooperativa90

08:32 - | Los cuatro aspirantes de las primarias oficialistas llegan al especial de primarias de El Primer Café con ciertos conflictos y flancos abiertos en distintas materias #Cooperativa90

08:13 - | Junto a Cecilia Rovaretti, las cartas del oficialismo discutirán sobre su visión de país, de cara a las primarias del próximo 29 de junio