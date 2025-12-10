Embajador de China por elecciones en Chile: La relación bilateral siempre es estable

A dos décadas de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y China, acuerdo que hoy concentra cerca del 40% de las exportaciones nacionales, diversas autoridades se reunieron para proyectar el futuro de la relación bilateral.

La instancia se dio en el marco de un seminario realizado por Clapes UC, que contó con la participación del expresidente Eduardo Frei y del actual embajador de China en Chile, Niu Qingbao. Durante el evento, se destacó cómo el acuerdo ha liberalizado el comercio, motivado la inversión y promovido la integración entre ambas naciones.

Consultado sobre el escenario político actual en Chile y la eventual alternancia en el gobierno tras las próximas elecciones, el embajador Niu Qingbao fue enfático en recalcar la solidez de los lazos diplomáticos, descartando que los cambios de administración afecten el vínculo con el gigante asiático.

"Ante todo quiero decir que la relación entre China y Chile siempre es estable y China está dispuesta a desarrollar la relación diplomática con Chile en base de la igualdad, respeto mutuo y beneficio mutuo", señaló el diplomático.

Asimismo, Niu Qingbao destacó la tradición histórica de la política exterior chilena respecto a Beijing. "También, durante los 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros dos países, desarrollar la relación con China es el consenso común de todos los gobiernos chilenos. Y esta política tiene su continuidad y estabilidad", afirmó el embajador.

Por su parte, el ex presidente Frei valoró el periodo transcurrido desde la firma del tratado en 2005, calificándolo como un proceso exitoso de "acercamiento, aprendizajes, desafíos y oportunidades".