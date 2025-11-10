[En vivo] Debate Anatel | Parisi: "En el PDG distinguimos entre las tomas y los asentamientos"

Los ocho candidatos a la Presidencia de la República tienen este lunes su último debate antes de las elecciones del domingo 16 de noviembre.

El foro aparece como la oportunidad decisiva de los aspirantes a La Moneda para convencer de un gran número de electores que, según las encuestas, aún no ha decidido su voto.

El debate es organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y es transmitido desde las 21:00 horas por los canales de televisión abierta.