[En vivo] Debate Anatel | Parisi: "En el PDG distinguimos entre las tomas y los asentamientos"
El foro televisivo puede ser la última gran oportunidad de los aspirantes a La Moneda para convencer a los ciudadanos.
Los ocho candidatos a la Presidencia de la República tienen este lunes su último debate antes de las elecciones del domingo 16 de noviembre.
El foro aparece como la oportunidad decisiva de los aspirantes a La Moneda para convencer de un gran número de electores que, según las encuestas, aún no ha decidido su voto.
El debate es organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y es transmitido desde las 21:00 horas por los canales de televisión abierta.
#Cooperativa90 [En vivo] Debate Anatel: Candidatos a la Presidencia de Chile se enfrentan a seis días de la elección https://t.co/kTPJweNHDV pic.twitter.com/2ScA9whJub— Cooperativa (@Cooperativa) November 11, 2025