José Antonio Kast logró contundente victoria frente a Jeannette Jara y será el próximo Presidente de Chile

El fundador y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, logró este domingo una categórica victoria en las urnas y se consagró como el Presidente de Chile para el periodo 2026-2030.

En su tercer intento de alcanzar La Moneda, el exdiputado y exmilitante UDI venció con holgura a la exministra de Trabajo Jeannette Jara, militante del Partido Comunista y abanderada del actual oficialismo y de la Democracia Cristiana.

El abanderado de las derechas consiguió el 58,17 por ciento de los sufragios y quedó 16,34 puntos arriba de Jara, quien sólo llegó al 41,83.

La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile.



A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

Así, se convirtió en el Presidente más votado de la historia de Chile, con más de 7,2 milones de sufragios; aunque su contendora (que tuvo 5,2 millones) también superó la marca anterior, de 4,6, que pertenecía a Gabriel Boric.

Estos resultados se explican por la obligatoriedad de la concurrencia ciudadana a las urnas, so pena de multa.

Con el 99,33% de las mesas escrutadas, 13.362.344 personas sufragaron en Chile y en el exterior. pic.twitter.com/HCFtAGJzW3 — Servicio Electoral (@ServelChile) December 14, 2025

El porcentaje de votos a favor del candidato de las derechas se acercó, pero no llegó al 62-38 del plebiscito de 2022, en que triunfó el Rechazo a la propuesta constitucional apoyada por las fuerzas que ahora estaban detrás de Jeannette Jara.

Tampoco alcanzó al resultado de la segunda vuelta de 2013, en que Michelle Bachelet se impuso con 62,17 por ciento de los votos sobre Evelyn Matthei, que obtuvo entonces -hace 12 años- un 37,83 por ciento de los sufragios.

Mucho antes, en 1993, el DC Eduardo Frei Ruiz-Tagle venció en primera vuelta con un 57,98 por ciento de votos, seguido por Arturo Alessandri Besa (24,41%), José Piñera (6,18%), Manfred Max Neef (5,55%) y Eugenio Pizarro (4,7%).

📊 Resultados preliminares Segunda Votación Presidencial. 83,43% de mesas escrutadas:



🔹J. Jara: 41,39%

🔹J. Antonio Kast: 58,61% — Servicio Electoral (@ServelChile) December 14, 2025

El camino de Kast a La Moneda

En su primera aventura presidencial, en 2017, tras haber renunciado a la UDI, Kast consiguió el 7,93 por ciento de los votos, quedando cuarto, detrás de Sebastián Piñera, Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez.

En 2021 logró pasar a segunda vuelta y disputar la Presidencia de la República con Gabriel Boric: fue derrotado con 44,13 versus 55,87 por ciento de los votos.

El resultado de hoy marca un nuevo triunfo de los candidatos de oposición al Gobierno de turno; ciclo que inauguró Sebastián Piñera en el año 2009.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cooperativa (@cooperativa)

En tres meses más, el 11 de marzo de 2026, José Antonio Kast -que fue apoyado en este balotaje por Amarillos, Demócratas, Chile Vamos, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario- recibirá la banda presidencial y asumirá el poder por los siguientes cuatro años, hasta 2030.

Su exitosa campaña giró en torno a la consigna de un "gobierno de emergencia" centrado en seguridad, orden público, combate a la migración irregular y crecimiento económico, aunque de manera reiterativa esquivó las solicitudes de profundizar y explicar de forma concreta el contenido de sus propuestas.