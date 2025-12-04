Kast defiende su estilo en el debate y acusa a Jara de "generar división" con su franja

José Antonio Kast, candidato presidencialdel Partido Republicano, defendió su desempeño en el Debate Presidencial Archi 2025, luego de que su contendora del oficialismo, Jeannette Jara, lo acusara de evitar responder directamente las preguntas.

"Cuando a mí me hace una pregunta, yo la respondo de frente y no salgo con un 'depende'", criticó la abanderada del pacto Unidad por Chile, en alusión al estilo de Kast durante el encuentro radial.

Este jueves, la carta de la derecha participó en una actividad junto a la Fundación Coanil en la comuna de Ñuñoa, donde se le hizo entrega de 12 propuestas en materia de discapacidad intelectual y abordó las críticas de la exministra del Trabajo.

"Si la candidata Jeannette Jara quiere insistir en su estilo más confrontacional, que ha tenido también en la franja, de generar tensión, división, muy bien, ella es libre de optar por eso", expresó Kast, luego de que su contendora asegurara -en su propaganta televisiva- que Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años de cárcel por delitos de lesa humanidad, sería liberado en un eventual Gobierno republicano.

"Nosotros hemos optado por una franja distinta y por una actitud distinta, que es transmitir calma, esperanza, y decir que, haciendo las cosas bien, vamos a recuperar nuestra patria", agregó el exdiputado.

Kast también reiteró su respaldo a su asesor económico, Jorge Quiroz, quien también fue cuestionado por Jara debido a su vínculo con los casos de colusión de las farmacias y los pollos.

El próximo debate entre ambos candidatos será el de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), el martes 9, el último de cara al balotaje del 14 de diciembre.

Respecto al despliegue, Kast adelantó que realizará una gira por las regiones de Antofagasta y Concepción, y que su cierre de campaña en Santiago será en la comuna de La Florida, y en regiones en La Araucanía.