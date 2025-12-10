﻿Kast dice que controversia por 40 Horas "es un debate artificial"

En el día después del último Debate Anatel, el candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast, aseguró que la idea de que un eventual gobierno suyo altere, de alguna forma, la ley que rebaja a 40 horas semanales la jornada laboral, es una discusión "artificial".

Este fue uno de los temas que lo enfrentaron anoche con su contendora progresista, Jeannette Jara, quien lo emplazó a aclarar su postura: "Tú has dicho que es mentira que vas a revertir las 40 horas. ¿Vas a echar atrás la ley? A mí me alegra que la gente pueda llegar antes a su casa".

En la oportunidad, Kast aseveró que "no vamos a tocar las 40 horas. Lo que vamos a hacer es mejorar lo que usted hace en esas 40 horas. Vamos a garantizar que después de esas 40 horas, usted tendrá más oportunidades de llegar a su casa sin temor a ser asaltado o que le quiten el auto".

Si bien el candidato republicano insistió en que no planea eliminar derechos ya establecidos, Jara respondió que de ser así, "vas a tener que modificar tu programa".

Pese a que este flanco sigue abierto, el comando de Kast sacó cuentas alegres tras el foro, pues expertos creen que en esta ocasión, su rendimiento fue mucho mejor que en el debate Archi.

El propio abanderado hizo un balance de su presentación durante un punto de prensa este miércoles: "Creo que fue un buen debate. Cada debate se enfrenta de una manera distinta, y las personas no se forman opinión con lo que ocurre en un solo debate. Creo que va complementando la decisión que alguien pueda tener, pero no cambia la tendencia de lo que, en general, la gente ya tiene más o menos decidido".

"Respecto de las 40 Horas, diría que es un debate artificial, porque si yo me remitiera sólo al programa, ninguno de los temas que salieron ayer están ahí. Están en los planes de gobierno que fuimos presentando semana a semana, y siempre dijimos que eran planes abiertos al debate y a la discusión", zanjó el republicano.