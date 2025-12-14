Kast ya tiene agenda para su primer lunes como Presidente electo

El equipo de prensa de José Antonio Kast comunicó las actividades que desarrollará en su primer lunes como Presidente electo, luego de su amplio triunfo en el balotaje de este domingo.

El líder del Partido Republicano desayunará, entre las 09:00 y las 10:30 horas, con vecinos de la comuna de Buin. Se indicó que los medios de comunicación podrán capturar imágenes del evento, pero no habrá punto de prensa.

El hito más relevante de la jornada ocurrirá entre las 11:30 y las 12:30 horas: Kast será recibido en el Palacio de La Moneda por el Presidente Gabriel Boric.

Ambos conversaron ya este domingo, por teléfono, cumpliendo uno de los tradicionales ritos eleccionarios de nuestro país. En dicho diálogo, el próximo Mandatario confirmó que acudirá a la cita junto a su esposa y parte de su equipo programático.

Siguiendo con la tradición republicana que nos enorgullece y honra, me he comunicado con el presidente electo, José Antonio Kast, para presentar mis felicitaciones por el triunfo obtenido, que lo convertirá en el próximo Presidente de la República de Chile y por lo tanto, de… pic.twitter.com/CxvsgXN0ja — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 14, 2025

La agenda de Kast continuará a las 13:30 con una "reunión con presidentes y

secretarios generales de partidos políticos".

La convocatoria de prensa no adelanta si será sólo con las colectividades que estuvieron detrás de su candidatura o si incluirá a otras, pero sí consigna una dirección que tomará relevancia en los próximos meses: La Gloria 88, Las Condes: ésta será "La Moneda chica"; el centro de operaciones del próximo Presidente hasta su instalación en el poder.

Diálogo con Bachelet

El equipo de Kast informó esta noche además, mediante un comunicado, que luego de su telefonazo con Boric, "el Presidente Electo fue contactado por la ex Presidenta Michelle Bachelet".

En esta instancia "sostuvieron un diálogo respecto de los desafíos de Chile hacia el futuro, en un marco de respeto institucional y sentido de país en este proceso electoral".

El líder republicano no ha dicho hasta ahora si apoyará o no la candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU, que se lanzó en septiembre de la mano de la Administración Boric.