Tópicos: País | Política | Presidenciales

Lipigas y uso electoral de su aplicación: "Lamentamos lo ocurrido"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La empresa habló de "un acceso no autorizado", pero no detalló si hay responsables identificados.

Lipigas y uso electoral de su aplicación:
La empresa Lipigas usó sus redes sociales para referirse al mensaje a favor de José Antonio Kast, con referencias a Evópoli y comentarios sobre inmigrantes que le llegó a muchos de sus clientes, a través de las notificaciones de la aplicación para celulares de la firma.

"La madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía", dijo.

En la comunicación se agrega: "Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio. El incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes".

"Lamentamos lo ocurrido", cierra la declaración, que no detalla si se trató de un "acceso" de terceros o se realizó dentro de la misma empresa.

Entre otras frases, la notificación decía "Lipigas con Kast", "#EVOPOLI", "#NoMigrantesDelincuentes" y "Apoya nuestro directivo Juan M Santa Cruz".

Fundada hace 70 años en Valparaíso, Lipigas hoy tiene un directorio presidido por Juan Manuel Santa Cruz Munizaga, padre de Juan Manuel Santa Cruz Campaña, actual presidente de Evópoli.

