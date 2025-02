Marcel descartó candidatura: "Mi tarea es sacar todas las misiones me dio el Presidente"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, rechazó la posibilidad de ser candidato presidencial por el oficialismo y aseguró "no estar disponible".

Pese a que ya había manifestado su negativa a la idea, al interior del Partido Socialista el nombre de Marcel tomó fuerza por su gestión como secretario de Estado y la reciente aprobación de la reforma de pensiones.

La autoridad se suma a la lista de nombres que suenan al interior del oficialismo, como la expresidenta Michelle Bachelet, la ministra del interior, Carolina Tohá, y la misma timonel socialista, Paulina Vodanovic. Sin embargo, ninguna de estas se ha podido zanjar.

En este contexto, e titular de Hacienda fue consultado por Meganoticias por su posible candidatura, pero fue tajante: "No me veo como candidato y he dicho que no estoy disponible para eso porque mi tarea es sacar adelante todas las misiones que me ha dado el presidente Boric".

En esa línea, afirmó que desde el Ejecutivo "tenemos la implementación de la reforma previsional y tenemos que seguir empujando la economía, que siga creciendo y ganando fuerza a futuro".

"Yo lo he dicho es que no estoy disponible para eso", aseveró Marcel.