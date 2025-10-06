Matthei considera "penoso" que Kast le esté pirquineando apoyos: "Demuestra que no tienen equipo"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, respondió duramente a las declaraciones de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien aseguró que algunos militantes de Demócratas "estarían dispuestos" a sumarse al comando de José Antonio Kast antes de la elección de segunda vuelta.

"Me da un poquito de pena que (desde el Partido Republicano) tengan que estar recurriendo a personas de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, porque la verdad es que eso demuestra que no tienen ningún equipo propio", fustigó la exalcaldesa, quien hoy dio a conocer 50 propuestas para sus primeros eventuales 100 días de Gobierno, con foco en seguridad, salud, educación, vivienda y trabajo.

Las declaraciones de Hurtado generaron tensión entre ambas candidaturas por posibles nuevos 'descuelgues', luego de que el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), manifestara su apoyo explícito a la campaña del aspirante republicano.

Sin embargo, al ser consultado por nombres específicos de posibles adherentes de Demócratas, José Antonio Kast evitó dar detalles y se limitó a decir que se darán a conocer "cuando sea el momento".

Kast responde críticas por ausencia en programas de entrevistas

El abanderado republicano presentó este lunes el plan "Chile sin Vándalos", que busca enfrentar los actos de vandalismo, "turbazos" e incivilidades por medio de cinco ejes: crear un "rol único de vándalos"; limitar el acceso a prestaciones públicas para quienes cometan estos delitos; entregar más recursos y tecnología para sancionar; poner foco en la prevención, disuasión y respuesta inmediata e impulsar una iniciativa llamada "Justicia anti-turbazos".

En ese contexto, Kast enfrentó las críticas de la abanderada oficialista, Jeannette Jara, quien lo emplazó por su ausencia en programas de entrevistas en los que sí han participado los demás aspirantes a la Presidencia: "Uno no puede estar escondido", señaló la exministra del Trabajo.

"Hay algunos programas a los cuales podríamos asistir, se la dejo ahí, pero es una determinación nuestra. También decir que en todos los debates he estado y, en todos los debates que vengan, si Dios me da vida y salud, voy a estar", respondió el exdiputado.

"Espero que los otros (candidatos), así como eligen ir a un matinal y no respetan el compromiso de ir a un debate o a una presentación, cumplan su palabra", aseveró.

En ese sentido, Kast cuestionó: "Yo he sido súper claro en la previa, y otros han sido claros en la previa, pero después se bajan y dejan a los que convocaron al evento en una situación muy difícil".