Tópicos: País | Política | Presidenciales

Matthei quiere defensorías gratuitas para militares, policías y víctimas de delitos

Publicado:
| Periodista Radio: Camila López
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Iniciando la fase crucial de la campaña, la abanderada de Chile Vamos presentó un set de medidas para fortalecer la seguridad y combatir el crimen organizado.

Anunció una "persecución penal sin excusa": ninguna denuncia se archivará sin la realización de diligencias investigativas.

Matthei quiere defensorías gratuitas para militares, policías y víctimas de delitos
 ATON

La exalcaldesa prometió que, con ella en La Moneda, "la delincuencia va a disminuir muy fuertemente".
En su primera actividad de campaña post Fiestas Patrias, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, presentó este lunes una serie de medidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado, incluidas dentre de su programa de gobierno.

Una de las propuestas destacadas de su plan es la creación de una Defensoría para Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, que asesore y patrocine en forma gratuita a funcionarios que enfrenten causas judiciales por actuaciones en servicio.

Asimismo, Matthei aspira a implementar la Defensoría de Víctimas de Delitos durante su eventual gobierno, un proyecto de la Administración Boric que actualmente está en segundo trámite en el Senado.

Matthei también plantea fortalecer a la Fiscalía, y que, en ese marco, rija una política de "persecución penal sin excusa": que ninguna denuncia se archive sin la realización de diligencias previas.

La abanderada de Chile Vamos además apuesta por desplegar a 10.000 nuevos efectivos de Carabineros en las calles, usar tecnología contra el delito, fortalecer la coordinación entre municipios y Carabineros, Fiscalía y programas sociales, fijar un mayor rigor en el régimen penitenciario, entre otras medidas.

"Todas las medidas se deben tomar al mismo tiempo"

"Tiene que haber -y yo la tengo- una determinación total de que le vamos a ganar la guerra al narcotráfico, al crimen organizado y a la delincuencia, y también a la inmigración ilegal. Y eso significa preocuparse y ocuparse de que todas las medidas se tomen al mismo tiempo, y sean realmente funcionales, y que cada uno responda por las responsabilidades que tiene", manifestó la exalcaldesa esta mañana.

En ese sentido, garantizó que "con estas medidas la delincuencia va a disminuir muy fuertemente en Chile".

En paralelo, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, dio a conocer propuestas económicas para potenciar a la clase media, las que tienen tres ejes: seguridad, permisología e impuestos.

