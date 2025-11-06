"Para ahorrar problemas", Jeannette Jara se alejará del PC si es Presidenta

La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, afirmó en Cooperativa que "es bien probable" que renuncie o suspenda su militancia en el Partido Comunista en caso de ser electa Presidenta de Chile.

"Es bien probable, porque la verdad es que veo que, durante la campaña, se ha generado tanta controversia con aquello (...). Varios medios de comunicación insisten permanentemente en presentarme como la candidata del PC -lo cual, no niego, pues milito ahí-, pero hoy día represento a una coalición mucho más amplia", sostuvo en El Diario de Cooperativa.

"Entonces, como no quiero que existan más cargas sobre una responsabilidad que yo tendría eventualmente como Presidenta si así me eligen los chilenos y chilenas (...), creo que es mejor dar señales claras, porque mi intención es gobernar a la ciudadanía y no a los militantes de un partido", expresó Jara.

"Para ahorrar problemas, mis fuerzas van a estar en conducir Chile si soy elegida Presidenta. Lo más probable es que suspenda o renuncie (la militancia comunista); la figura que proceda en ese momento", aclaró.

De todos modos, "no es un tema que tenga hoy día zanjado -prosiguió-; lo único que quiero señalar es que si yo soy Presidenta de Chile, voy a presidir a los chilenos que piensan como yo y a los que no también. (Asimismo), entiendo que se requieren gestos políticos, porque observo una intencionalidad permanente de hacer ver que este sería un gobierno de un partido único", manifestó la exministra.

"Aquí el único que tiene un partido único es (el abanderado de Republicanos, José Antonio) Kast. Tiene un partido único donde nadie opina, salvo él, y que si alguien opina y se sale de la línea, termina fuera del partido. Entonces, está bien distorsionado el debate público sobre esto", criticó la candidata oficialista.

"Con el Presidente no somos amigos, pero sí compañeros de ruta"

Consultada sobre su relación con el Presidente Gabriel Boric, Jara respondió: "Ahí me pasan dos cosas. O sea, es la misma de siempre, que es una relación normal. Nosotros no nos conocíamos de antes, sino que en este período y yo le tengo harto afecto y cariño a él, pero es eso, digamos".

"Amigos no (somos), pero sí compañeros de una ruta. De una ruta en la cual, además, tengo muchos compañeros y camaradas más (...). Antes, con (la secretaria general de la DC) Alejandra Krauss, nos agarrábamos mucho de malas maneras, y ahora no somos solamente camaradas, sino que también amigas, pero las amistades se demoran en cultivar cuando uno ya es más grande", expresó.

"Espero que el Gobierno deje resuelto" lo de la megatoma de San Antonio

Respecto al inminente desalojo de la megatoma de San Antonio, la candidata oficialista señaló que su eventual Gobierno "respetará" el fallo de la justicia que lo ordena, pese a que el problema "es gigante".

"De todas maneras, yo espero que el Gobierno (de Boric) lo deje resuelto, porque cuando yo asuma quiero tener mis fuerzas y mi trabajo concentrado en otras cosas", agregó.

Por último, Jara señaló, respecto a su trabajo en la campaña presidencial, que lo que trata de hacer es "informar de las propuestas", por lo que "le quiere decir a la ciudadanía dos cosas: que las personas llegarán a fin de mes y que vivirán en un barrio más seguro. Ese es el compromiso".