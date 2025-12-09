Pardo: Alguna derecha asumió pensiones como una guerra santa, mientras la izquierda se tragó el sapo

Luis Pardo, diputado electo de Renovación Nacional por Valparaíso, abordó este martes en El Primer Café las tensiones que dejó instaladas en la derecha la disputa electoral en curso, que llamó a resolver, en lo venidero, "con serenidad" y sin "pasar facturas".

"Sin duda, después de un periodo electoral intenso como el que hemos tenido -porque no sólo se trata de la elección presidencial de primera vuelta; antes de eso hemos tenido dos o tres elecciones en que Republicanos ha competido con Chile Vamos-, hay una acumulación natural de fricciones que tienen que encontrar su cauce, y creo que el cauce natural es deponer, con mucha generosidad, las recriminaciones recíprocas que pueda haber de unos y otros en pos de lograr un buen Gobierno con José Antonio Kast", dijo Pardo en Cooperativa.

"José Antonio Kast y el presidente del Partido Republicano (Arturo Squella) han sido muy explícitos en que ellos quieren hacer un gobierno no solo con Chile Vamos, sino que con las demás fuerzas de la oposición. Y por lo tanto, el éxito de ese Gobierno va a poner a prueba nuestra capacidad de superar rápidamente esas diferencias y ejecutar un programa que dé cuenta de las urgencias —por eso el término 'gobierno de emergencia'— que enfrenta el país. Yo creo que ahí hay que canalizar toda esa energía. No creo que sea momentos de pasar facturas", pero sí "analizar, con serenidad, las diferencias que podamos tener o que podamos haber tenido", argumentó.

No a la pasada de cuentas

El también integrante del Instituto Libertad admitió que uno de los elementos que hicieron crisis entre las diferentes derechas fue la reforma de pensiones que impulsaba el Gobierno, a la que Chile Vamos se sumó, al contrario de los republicanos, socialcristianos y libertarios.

"Yo creo que tuvo un daño electoral, pero fue un daño electoral propiciado por quienes hicieron de esa reforma de pensiones una guerra santa. Creo que es muy discutible y opinable y respetable que haya habido sectores que se opusieran a esa reforma dentro de la derecha, como lo es también que Chile Vamos la haya aprobado. Ése es el tipo de cosas que creo que hay que conversar, porque la respuesta que nosotros hemos escuchado en privado (de los republicanos) es que no les quedaba más remedio que oponerse a la reforma de pensiones, dada la presión que había desde más aún a la derecha. Y, por lo tanto, este es un tema táctico, no es un tema de fondo", añadió.

Lo cierto es que "nadie puede decir que ésta sea una reforma de pensiones socialista; todo lo contrario, es una reforma de pensiones que consolidó la capitalización individual y que tiene una serie de virtudes y tendrá también defectos que eventualmente podrán corregirse. (...) Chile Vamos jugó esa carta consciente del daño electoral (que arriesgaba), porque la reforma de pensiones se estimaba -y sigo estimando- que era necesaria para Chile. Pero justamente ése es el tipo de cosas que creo que discutir y abrir pasadas de facturas recíprocas no conduce al nivel de armonía que tenemos que lograr para enfrentar un futuro gobierno", remarcó.

"Hubo sectores desde la derecha que (el tema pensiones) lo consideraron una guerra santa. También desde la izquierda hubo en su momento una gran oposición, pero la izquierda sí tuvo la capacidad de unirse y de tragarse el sapo de una reforma de pensiones que, a juicio de los propios opinantes de izquierda, consolidaba el sistema de AFP, que efectivamente es en parte lo que ocurrió", sentenció el ex y futuro parlamentario.