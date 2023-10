Presidenciales 2025: Jadue se declara "siempre disponible"

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se mostró "disponible" para asumir una nueva candidatura presidencial en representación del Partido Comunista (PC), del cual es militante, en lo que puede ser su segundo intento de asumir la jefatura de Estado.

En entrevista con el programa Stock Disponible de Canal Vía X, el jefe comunal abordó la opción de participar en una nueva carrera presidencial, asegurando que estará "siempre disponible a asumir las tareas que me pida mi partido".

Aunque no ahondó más en esta alternativa, con su frase no descartó ser nuevamente el abanderado comunista, proceso que ya lideró sin éxito la pasada carrera presidencial.

En esa oportunidad, Jadue perdió en las primarias del pacto Apruebo Dignidad con Gabriel Boric, quien finalmente asumió como Presidente hasta el 2026 y que en su gabinete cuenta con representantes del PC, destacando las ministras Camila Vallejo y Jeannette Jara.

EL GOBIERNO DE BORIC "NO ES DE IZQUIERDA"

Por otra parte, el excandidato presidencial aseguró que el Gobierno liderado por Boric "no es de izquierda", recordando declaraciones de la propia vocera Vallejo.

"No, ellos mismos dijeron que no era un Gobierno de izquierda. Yo recuerdo la declaración después del triunfo del Gobierno, antes de entrar, la vocera dijo que este no iba a ser un Gobierno de izquierda, va a ser un Gobierno de centroizquierda socialdemócrata bastante moderado", indicó el alcalde al medio antes citado.

Finalmente, aunque señaló que él no es "quién para juzgar", en su opinión hay partidos que "se dicen de centroizquierda, y que no tienen nada de izquierda".