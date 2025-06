17:49 - | Vocales de mesa informan baja afluencia de votantes en el Estadio Nacional durante la primaria oficialista #Cooperativa90

17:41 - | La Dirección del Trabajo aplicó 22 multas -por 39 millones de pesos- y suspendió la jornada de 97 trabajadores en el marco de su fiscalización por el feriado irrenunciable por la primaria presidencial en malls y centros comerciales. La inspección s realizó a nivel nacional, y las sanciones se aplicaron en las regiones de Tarapacá (8), Ñuble (4), La Araucanía (4), Valparaíso (3), O'Higgins (2) y Atacama (1) #Cooperativa90 %uD83C%uDFEA Les compartimos los resultados de la fiscalización nacional por Primarias Presidenciales.



17:35 - | La mesa 953 de la Escuela Portugal de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, cerró con el siguiente resultado: Jeannette Jara (38), Carolina Tohá (28), Gonzalo Winter (5), Jaime Mulet (1) #Cooperativa90

17:23 - | Los primeros resultados preliminares de la primaria oficialista en el extranjeros muestran una ventaja para Jeannette Jara (PC), aunque los datos oficiales serán entregados por el Servel tras el cierre de las mesas #Cooperativa90

17:12 - | A esta hora comienza el conteo de votos en las regiones de Aysén y Magallanes #Cooperativa90

16:22 - | Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: "También recordarles a todas aquellas personas que han salido vocales, que tienen un permiso para ausentarse durante el día de hoy. Esto no puede ser considerado una falta en el trabajo ni tampoco significar descuentos remuneracionales" #Cooperativa90

16:17 - | Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: "A través de la Dirección del Trabajo hemos desarrollado más de 30 fiscalizaciones, de las cuales dos han terminado con multas, en la Región de Ñuble" #Cooperativa90

16:15 - | Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: "En el caso de los malls y de los stripcenters donde hay feriado legal, estos tienen la obligación de estar cerrados por feriado legal" #Cooperativa90

16:11 - | En el Liceo 7 de Ñuñoa votó el Ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, quien se refirió a los derechos de los trabajadores, en el marco de la elección primaria: "Recordar que hoy día los trabajadores cuentan con un derecho de un mínimo de tres horas para ir a votar, en caso que les toque trabajar en cualquier tipo de situaciones" #Cooperativa90 %uD83D%uDCC5 Este domingo 29 de junio es feriado obligatorio por las Elecciones Primarias Presidenciales %uD83D%uDDF3%uFE0F



%uD83D%uDEAB Ese día no abrirán los centros comerciales, malls y comercios administrados bajo una misma razón social, tal como lo establece la ley.



15:20 - | A esta hora se registra una baja presencia de votantes en Los Lagos, donde las autoridades esperan que la afluencia repunte en las próximas horas #Cooperativa90

15:09 - | Pablo Joost, Seremi de Transportes: "Lo que está ocurriendo con el transporte público es que se está desviando a través de las Terrazas de Angelmó y también en algunos casos incluso a través de la Cuesta Los Espinillos, debido a la presencia también de escarcha en el sector de Anahuac" #Cooperativa90

15:08 - | Pablo Joost, Seremi de Transportes: "La temperatura más extrema que hemos registrado hoy día es de -16 grados en el sector de Llanada Grande, y nosotros hemos estado resguardando que el transporte haya iniciado de forma normal el día de hoy, tal cual como fue anticipado" #Cooperativa90

15:07 - | En Los Lagos recién pasadas las 09:30 comenzaron a aparecer algunos votantes en los locales, en un día que también está marcado por la celebración de la festividad de San Pedro en diversas caletas de la zona, lo que sumado a las bajas temperaturas ha afectado la afluencia de votantes #Cooperativa90 %uD83C%uDF89 Este fin de semana, vive la #FiestadeSanPedro y celebra el Día del Pescador/a Artesanal, una tradición que une a las comunidades pesqueras para agradecer y reconocer la labor de quienes viven del mar y nos conectan con la cultura costera ¡Visita las caletas! %uD83C%uDF0A%uD83D%uDC1F pic.twitter.com/Z5dK1n5DTq— INDESPA (@indespacl) June 28, 2025

15:05 - | La Región de Los Lagos comenzó la jornada electoral de primarias con temperaturas bajo cero. A pesar del frío, se constituyeron el 100% de las mesas en los 147 locales de votación #Cooperativa90

14:42 - | Senador Juan Ignacio Latorre: "Por tanto, el llamado es a cuidar la unidad de este proyecto político, a respaldar a quien resulte ganador el día de hoy, a construir un programa común y, ojalá, una lista parlamentaria común que permita una mejor representación en el Congreso Nacional de todo este bloque progresista" #Cooperativa90

14:39 - | Desde el Frente Amplio, el senador Juan Ignacio Latorre, enfatizó: "Es importante destacar que el único pacto político que fue capaz de acordar unas primarias es el oficialismo, es el progresismo, es esta unidad de la izquierda con la centroizquierda" #Cooperativa90

14:38 - | Jaime Quintana, presidente del PPD: "Lo que sí, que va a haber algunos aspectos que mirar en profundidad, los aspectos programáticos, naturalmente, hubo diferencias sustantivas en los temas de la oferta programática de futuro para el país por parte de cada candidatura. Creo que esos son los temas que habrá que mirar después con mayor detención" #Cooperativa90

14:36 - | El presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, planteó que se deberá iniciar un diálogo respecto al programa común desde el lunes en adelante: "Durante las últimas semanas la primaria subió un poco el tono, pero no veo que la unidad a partir de esta noche esté en riesgo, de ninguna manera" #Cooperativa90

14:33 - | Presidente Boric: "Sobre números, en materia de pronósticos electorales, yo no me voy a pronunciar. Nunca he tenido ese don que tienen algunos analistas, pero solamente espero una gran participación y voy a estar contento, cualquiera sea el resultado" #Cooperativa90

14:20 - | El candidato Winter, junto a su equipo de campaña y adherentes, esperarán los resultados de esta elección primaria en la sede del Frente Amplio, ubicada en calle Esmeralda, en el centro de Santiago #Cooperativa90

14:17 - | Tomás Vodanovic (FA), alcalde de Maipú: "Pero claramente las elecciones primarias son un momento para mostrar precisamente cuáles son esas pequeñas diferencias para que la gente pueda distinguir en una carta sobre otra" #Cooperativa90

14:16 - | Tomás Vodanovic (FA), alcalde de Maipú: "Y lo hace porque creo que en gran parte de los temas sobre el futuro de Chile tenemos concordancia. Yo diría que en más de un 90% de los asuntos del futuro de Chile hay una concordancia entre los distintos proyectos o fuerzas políticas que se hacen parte en el oficialismo" #Cooperativa90

14:15 - | Tomás Vodanovic (FA), alcalde de Maipú: "Acá hay un ejercicio de madurez política importante del sector, de ser capaces de organizar una primaria, a diferencia de la derecha, donde tiene liderazgos con altas valoraciones en las encuestas, pero hay una incapacidad política de congregarse en torno a un proyecto común, cosa que el oficialismo sí fue capaz de hacer" #Cooperativa90

14:14 - | Desde el comando de Winter, el encargado territorial en la Región Metropolitana y alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), apuntó a que el ejercicio de hacer primarias es importante y recalcó que en la oposición no pudieron acordar un proceso como este #Cooperativa90

14:13 - | Gonzalo Winter, candidato del FA: "Mi partido, el Frente Amplio, desde que nació ha ido a elecciones primarias en todas las ocasiones para elegir a su candidato. Pero lo que más me gusta es que en cada primaria ha ido con más partidos a la primaria" #Cooperativa90

14:12 - | Gonzalo Winter, candidato del FA: "Yo les garantizo que el día de hoy en la noche esta coalición va a estar más unida que antes de la elección. Va a estar más unida que hace una elección atrás, en donde los partidos que hoy día concurrimos no éramos todos parte del mismo bloque" #Cooperativa90

14:11 - | Carolina Tohá, candidata PPD: "No es el momento para abrir un nuevo proceso constitucional y Chile tiene una postura clara de condena a las violaciones a los Derechos Humanos y a las carencias de democracia que hay en distintas latitudes, incluyendo ciertamente el caso de Venezuela y el caso de Cuba" #Cooperativa90

14:07 - | Carolina Tohá, candidata PPD: "Estamos unidos porque tenemos propósitos comunes y sobre todo tenemos al frente una alternativa con la cual todos nos sentimos muy lejanos. Pero a la hora de decidir, dentro de las distintas vertientes de la centroizquierda, nuestra propuesta y nuestro Gobierno, en esas materias no va a tener ningún matiz" #Cooperativa90

14:06 - | Carolina Tohá, candidata PPD: "Emocionante haber logrado que existieran estas primarias. Nosotros entregamos todo lo que teníamos para contar nuestras ideas, para recibir también las que nos hicieron las personas, para preparar una propuesta sólida para competir en la elección presidencial, porque esta es una campaña que se propone ganar la presidencia" #Cooperativa90

14:01 - | Desde las 17:00 horas, Jeannette Jara esperará los resultados en su comando, ubicado en Avenida Cumming, en Santiago, acompañada por adherentes y dirigencias de partidos que la respaldan #Cooperativa90

13:56 - | Lautaro Carmona, presidente del PC: "La relación respecto a si era necesario o no un cambio, la relacionamos con que eso va a ocurrir cuando tengamos una mayoría capaz y que piense igual, y no antes. Entonces, yo no tengo ninguna contradicción con lo que ha planteado Jeannette" #Cooperativa90

13:55 - | Lautaro Carmona, presidente del PC: "Si Jeannette Jara es la futura presidenta, será ella y no el Partido Comunista, porque no dirigen los partidos, y ahí vino la cita a la Constitución" #Cooperativa90

13:54 - | Lautaro Carmona, presidente del PC: "Está bien lo que ha dicho nuestra candidata. Están haciendo un contrapunto respecto a algunos dichos míos que son imprecisos en cuanto a cita. Las formulaciones aquellas están dadas en el contexto de quién va a dirigir el Gobierno o el Estado de Chile" #Cooperativa90

13:53 - | El presidente del PC, Lautaro Carmona, emitió su sufragio en el Colegio Atenas de La Florida y evitó discrepar con Jeannette Jara por la idea de abrir un nuevo proceso constitucional #Cooperativa90

13:52 - | Jeannette Jara, candidata del PC: "Yo creo que uno nunca renuncia a sus sueños, el tema es que hoy día hay prioridades. Y las prioridades nuestras son poder atender las necesidades ciudadanas. Lo que el pueblo de Chile decida con posterioridad son cosas que uno no puede prever ahora. Yo lo que sí les puedo decir es que no voy a hacer promesas que ahora no pueda cumplir" #Cooperativa90

13:51 - | Jeannette Jara, candidata del PC: "Me he preparado y estoy tranquila. Si me toca asumir la primera magistratura del país, sabré gobernar con todas y con todos y representar no solo a los que hoy día voten por mí o a los que estén en esta primaria, sino que también los que están desilusionados o enojados o molestos" #Cooperativa90

13:50 - | Jeannette Jara, candidata del PC: "Quien gane la primaria, en mi caso en particular, yo tengo esa convicción, va a ser la candidata de una coalición amplia, no de un solo partido" #Cooperativa90

13:49 - | Tras una rápida votación en la mesa 46 de su local, la candidata Jeannette Jara (PC) abordó varios temas, entre ellos la unidad del oficialismo y la posibilidad de impulsar un nuevo proceso constituyente, tal como lo dijo el timonel de la tienda, Lautaro Carmona, quien días atrás señaló que esperaba retomar ese debate #Cooperativa90

13:44 - | Tras sufragar en Atacama, el candidato Jaime Mulet (FRVS) regresará a la Región Metropolitana durante la tarde para esperar el conteo de votos en la sede de su partido y asegura que "dará una sorpresa" #Cooperativa90

13:42 - | Exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp: "Hoy día la derecha ve la primaria por la televisión, desde la casa, porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo en una cuestión tan básica como definir a sus candidatos presidenciales, no entre las cúpulas partidarias de sus partidos, sino que de forma democrática, tal cual lo estamos haciendo nosotras y nosotros" #Cooperativa90

13:42 - | Exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp:"Va a ser muy importante que el domingo en la noche salgamos con una convocatoria muy clara por ir a buscar, por convocar a aquellos y aquellas que no votaron este domingo, que son claves para la construcción de un proyecto de mayorías y democrático en Chile" #Cooperativa90

13:41 - | Exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp: "La construcción de esta nueva alianza que incluye partidos oficialistas, pero que también incluye a otros movimientos que no han sido parte del oficialismo, como el movimiento del que soy parte: Transformar Chile" #Cooperativa90

13:34 - | El exalcalde de Valparaíso Jorge Sharp, actual candidato a senador, calificó la elección primaria como el término de "una primera etapa" en la construcción de una nueva alianza política que incluye partidos oficialistas y no oficialistas, pero del progresismo #Cooperativa90

13:30 - | Jaime Mulet, candidato de la FRVS: "Y esta candidatura presidencial a esta primaria ha ayudado mucho. La gente ha visibilizado lo que es el regionalismo verde, que es una nueva forma de hacer política en el siglo XXI. No nos vamos a quedar en la lógica del siglo XX, del pasado. Y creo que eso es muy importante" #Cooparativa90

13:29 - | Jaime Mulet, candidato de la FRVS: "Yo creo que eso me da la ventaja de conocer lo que es vivir también fuera del centro político, del centro de las decisiones y por eso que para mí ha sido muy importante mi origen en toda mi trayectoria política" #Cooperativa90

13:29 - | Jaime Mulet, candidato de la FRVS: "Votar en mi ciudad es muy simbólico, yo soy nacido acá, pues nací un poquito más allá nomás. Soy de una comuna relativamente pequeña como es Vallenar, que tiene 60.000 habitantes" #Cooperativa90

13:25 - | Hasta la escuela José Caroca Laflor en Vallenar llegó el candidato de la Federación Regionalista Verde Social (FVRS), Jaime Mulet, uno de los primeros abanderados en votar durante la mañana y sostuvo un desayuno con los medios en la misma Región de Atacama #Cooperativa90

13:00 - | Moreno explicó que la participación podría interpretarse de dos maneras: como un "plus" si es alta, o como una "carga" y un posible castigo al gobierno si es baja. No obstante, destacó que más allá de quién gane la primaria, el volumen de participación es un factor clave.

12:59 - | Para Marco Moreno, "la gran incógnita hoy es el tema de la participación"

12:59 - | Analista político Marco Moreno y participación en la Primaria 2025: Lo esperable sería que fuera entre 1,5 y 1,7 millones de personas, que fue el piso que dejó la primaria de hace cuatros años atrás de este mismo bloque

12:43 - | El analista político Marco Moreno afirmó en Cooperativa que más allá del ganador de la primaria, el volumen de participación es un factor clave: "Es tanto más importante que saber quién gana", dijo

12:18 - | Servel: De un total de 16.600 Mesas Receptoras de Sufragios habilitadas tanto en el territorio nacional como en el extranjero, se encuentran instaladas 16.353, lo que equivale al 98,51% del total.

12:18 - | El segundo hecho se registró en otro local de votación de Coronel. Una conductora, bajo los efectos del alcohol, sobrepasó el límite de seguridad establecido en torno al recinto. Fue controlada por Carabineros y, al confirmarse su estado de ebriedad, fue detenida

12:18 - | En Coronel un vocal de mesa que se presentó a cumplir su labor fue detenido. Según se informó, esta persona contaba con dos órdenes de detención vigentes

12:16 - | La baja temperatura es considerada uno de los factores que podrían estar influyendo en el lento desarrollo de las elecciones primarias en el Biobío. Se espera que, con el gradual aumento de la temperatura durante el día, también pueda subir la afluencia de público.

12:16 - | La jornada de elecciones primarias en la Región del Biobío ha comenzado con una "muy lenta" participación de la ciudadanía, según reportes desde la zona. La afluencia a los distintos locales de votación es descrita como "bajísima".

12:15 - | El alcalde señaló que las primarias son un momento crucial para "demostrar cuáles son esas pequeñas diferencias" y permitir que la gente pueda "distinguir en una carta sobre otra" al momento de votar.

12:15 - | Tras votar, Vodanovic realizó un llamado a la ciudadanía a participar en la jornada electoral. Además, ofreció un análisis sobre el proceso de primarias, valorándolo como un "ejercicio de madurez política importante" para el sector del oficialismo, destacando su capacidad para organizar esta instancia a diferencia de otros sectores políticos que, pese a tener figuras con alta valoración, "tienen incapacidad política de congregarse en torno a un proyecto común".

12:14 - | El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ejerció su derecho a voto esta mañana en el Teatro Municipal de su comuna. Vodanovic, quien además cumple el rol de coordinador regional de la campaña del candidato frenteamplista Gonzalo Winter, tuvo una votación calificada como "bastante expedita" debido al lento flujo de electores en su mesa.

12:14 - | Reflexionando sobre la campaña, indicó sentirse "muy positiva" y considera que se ha logrado una "muy buena campaña" que contribuye a un "proyecto esperanzador para el país".

12:14 - | Tras emitir su voto, Jara expresó sentirse "emocionada y esperanzada" por la jornada. Hizo un llamado a la ciudadanía para que "se motive, participe y pueda elegir democráticamente a quien va a llegar a la papeleta".

11:50 - | La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, emitió esta mañana su sufragio en el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí. Jara llegó a la mesa número 46 acompañada de su familia, incluyendo a su madre, y de varias figuras políticas de las fuerzas que la respaldan.

11:47 - | La jornada de votación en las elecciones primarias inició con bajas temperaturas en Rancagua, donde el frío ha sido un factor notorio. La afluencia de votantes ha sido baja durante las primeras horas.

11:46 - | En sus primeras declaraciones tras sufragar, Tohá describió la experiencia como una sensación "muy emocionante" y destacó el haber logrado que existieran estas primarias, las cuales, según señaló, cautivaron el interés del país. Afirmó que la responsabilidad en este momento de definición recae ahora en los ciudadanos.

11:46 - | La candidata Carolina Tohá emitió su voto esta mañana en el Centro Cultural Estación Mapocho, acompañada por un nutrido grupo de adherentes y simpatizantes que la recibieron con aplausos y gritos de apoyo

11:31 - | Además, se mencionó que la mujer detenida mantiene 22 reiteraciones previas.

11:24 - | Durante la jornada de Primaria 2025, se registró un incidente en la Región de Coquimbo con la detención de una mujer que se dirigía a ejercer su labor como vocal de mesa. Según se detalló, esta persona mantenía una orden de detención vigente por el delito de hurto

11:24 - | Respecto a su coalición, el candidato del FA expresó su convicción de que esta "va a estar más unida" al finalizar la jornada, incluso más que en la elección anterior donde los partidos concurrentes "no éramos todos parte del mismo bloque". Celebró este hecho y manifestó su contento con la coalición que han construido.

11:23 - | Winter señaló que es importante celebrar la democracia que tenemos, destacando que "nunca está demás celebrar eso", y recordó que costó tenerla, haciendo una comparación positiva con otros países donde "las cosas se ven mucho más feas".

11:12 - | Gonzalo Winter, candidato del Frente Amplio, fue el primero de los cuatro aspirantes en emitir su sufragio en la Primarias 2025. Votó en el Centro Cultural Estación Mapocho.

11:11 - | Servel: De un total de 16.600 Mesas Receptoras de Sufragios habilitadas tanto en el territorio nacional como en el extranjero, se encuentran instaladas 16.353, lo que equivale al 98,51% del total.

11:05 - | "Con mucho entusiasmo": El expresidente Ricardo Lagos Escobar votó en la Primaria 2025 Con mucho entusiasmo participando de las primarias%u2026 El Expresidente Ricardo Lagos Escobar concurrió a votar en el local Liceo 1 de Niñas%u2026 pic.twitter.com/AHgakhQqR9 — Ricardo Lagos Weber (@lagosweber) June 29, 2025

10:57 - | La votación del diputado Gonzalo Winter, abanderado presidencial del Frente Amplio

10:55 - | La votación de Jaime Mulet, candidato presidencial del FRVS #Cooperativa90 Mulet tras votar: Soy optimista respecto a la participación; no descarto ganar https://t.co/N27yFVNVYX pic.twitter.com/GCOWl1qQ8G — Cooperativa (@Cooperativa) June 29, 2025

10:53 - | Estadio Nacional: El inicio de la jornada se ha caracterizado por un "proceso expedito". Quienes llegaron temprano encontraron pocas o ninguna fila para votar

10:49 - | Tras emitir su voto, declaró que su votación, "como la de todos los chilenos y chilenas, es secreta". Destacó la importancia de la jornada electoral y de las elecciones primarias, señalando que "desde hace ya varios años que la primaria pasó a formar parte de nuestro proceso electoral".

10:49 - | Mario Marcel, además de su rol como titular de Hacienda en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, es pareja de la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

10:45 - | El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ejerció su derecho a voto en las elecciones primarias esta mañana en Santiago. El sufragio se realizó en el Liceo Confederación Suiza, en la comuna de Santiago, poco antes de las 10 de la mañana.

10:31 - | El ambiente matutino en Estación Mapocho reflejaba las bajas temperaturas en Santiago, lo que podría haber influido en que la gente espere hasta el mediodía para salir de sus casas a emitir su voto. Además, se reportaron problemas logísticos, incluyendo la falta de un vocal para constituir una mesa, situación que voceros del proceso electoral intentaban solucionar pidiendo voluntarios.

10:21 - | La votación del Presidente Boric en Punta Arenas Presidente Boric instó a participar de la primaria: "Es un derecho y a la vez es un deber" #Cooperativa90 https://t.co/hAagE9UebY pic.twitter.com/5tZ6fs5Vtk — Cooperativa (@Cooperativa) June 29, 2025

10:20 - | Consultada directamente sobre la unidad del progresismo y un posible apoyo a un candidato específico como Carolina Tohá, Bachelet reiteró su posición: "Dije que iba a ser prudente, que quien iba a apoyar a uno a ninguno en particular".

10:20 - | "Yo lo que quisiera decir es que es súper importante votar porque permite poder participar y muchas veces las personas sienten que quisieran poder que su voz se diera a conocer y esta es una oportunidad para que la voz se dé a conocer", señaló la exmandataria Bachelet, destacando la importancia de la participación ciudadana.

10:19 - | Bachelet explicó que su postura durante la primaria ha sido "prudente", pero enfatizó que sí apoyará al candidato o la candidata que resulte electo para representar al progresismo en las próximas elecciones presidenciales.

09:53 - | La expresidenta Michelle Bachelet emitió su voto esta mañana en el Complejo Educacional de La Reina, en el marco de la primaria del sector progresista.

09:34 - | Así es la papeleta para esta Primaria 2025 %uD83D%uDDF3%uFE0F Este es el voto que recibirás al sufragar en las Primarias Presidenciales.



Podrán votar las personas independientes y quienes estén afiliadas a los partidos que participan en estas Primarias.



09:33 - | Presidente Boric: No da lo mismo quien gobierne, por lo tanto, más allá de las legítimas diferencias que se den durante una campaña, tengo la convicción de que al final del día el sector progresista en Chile va a estar unido

09:33 - | Presidente Boric: El llamado evidente es a la unidad. Siempre en estos procesos se generan discusiones, tensiones y hay un deber de diferenciación (...) pero lo importante es que al final del día los sectores estén detrás de una sola candidatura

09:24 - | Presidente Boric: Votar es esencial para que construyamos una patria común. Es un derecho y a la vez es un deber. Porque a partir del voto es donde nos reconocemos todos como iguales y en donde el peso de nuestras decisiones incide en el rumbo que toma el país

09:17 - | Presidente Boric: Tenemos la convicción que cuando hay diversas alternativas dentro de una misma corriente política, lo mejor es definirlo democráticamente. Es una buena noticia que existan las primeras y esperamos una buena participación

09:14 - | El panorama en el Colegio José Antonio Manso de Velasco durante esta jornada de elección primaria #Rancagua Este es el panorama en el Colegio José Antonio Manso de Velasco durante esta jornada de elección primaria @Cooperativa pic.twitter.com/NtowGQdtwE — Paola Moreno Pérez (@pakamope) June 29, 2025

09:08 - | Primaria 2025: Presidente Gabriel Boric llega a su local de votación en Punta Arenas

09:08 - | El resto de la dotación policial cubre servicios asociados como resguardo interior, escoltas vinculadas al Servel y Tricel, y patrullas dinámicas para resguardar el orden público.

09:07 - | Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió específicamente al despliegue de Carabineros. Confirmó que 5.136 uniformados están dedicados al resguardo de los recintos de votación.

09:07 - | La ministra Delpiano también destacó y agradeció la participación de 2.700 voluntarios de la Defensa Civil, quienes colaboran proporcionando asistencia a personas que puedan necesitarla en los locales de votación.

09:06 - | La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, detalló el contingente de las Fuerzas Armadas, que asciende a 15.000 efectivos desplegados en todo el país para custodiar y facilitar el proceso. La distribución es aproximadamente 10.000 del Ejército, 2.000 de la Fuerza Aérea y 3.000 de la Marina.

09:05 - | Elizalde también mencionó dos incidentes menores que no afectaron la votación: la detención de una persona por realizar un grafiti en un local de Algarrobo (que quedó con apercibimiento) y un amago de incendio en un gimnasio en Purranque, cuyas mesas de votación fueron trasladadas sin inconvenientes.

09:03 - | El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que miles de funcionarios de distintas instituciones están trabajando en los más de 2.000 locales de votación para asegurar que la jornada se desarrolle "de manera exitosa".

09:00 - | Los Lagos: A pesar del frío, los 147 locales de votación dispuestos en toda la región ya se encuentran completamente constituidos y listos para recibir a los votantes.

08:40 - | La jornada de votaciones de primarias se inició este domingo en todo el país, con la particularidad de las bajas temperaturas que afectan a diversas regiones, especialmente en el sur. Desde la Región de los Lagos, específicamente en Ancud, se reporta una mañana "muy helada", con termómetros marcando bajo cero grados.

08:40 - | En materia de seguridad y coordinación, el delegado destacó el trabajo realizado en los días y semanas previas con el personal del Ejército para sus labores propias, incluida la toma de posesión de los locales de votación desde el jueves

08:39 - | Respecto al transporte público, indicó que está funcionando "con completa normalidad". Desde las 9 de la mañana habrá un incremento de un 15% de buses en el transporte en superficie (Red). El Metro, por su parte, funciona "a total capacidad con completa normalidad desde las 7 de la mañana"

08:39 - | Durán señaló que las mesas se han ido constituyendo "con un poquito de lentitud, pero en condiciones completamente normales", estando "prácticamente la gran mayoría de ellas... constituidos los vocales".

08:38 - | Informó que la Región Metropolitana cuenta con 632 recintos de votación habilitados, una cantidad "más que suficiente para el normal desarrollo del evento electoral". Se han dispuesto 6.492 mesas de votación, lo que representa "más o menos un tercio de lo que hay normalmente"

08:33 - | [RADIO EN VIVO] Delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán: Hay que recordar que es votación voluntaria

08:32 - | [RADIO EN VIVO] Delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán: Para quienes votan temprano, el llamado es ir abrigados. Por estas bajas temperaturas, está la medida de Código Azul y un trabajo coordinado con los servicios de salud

08:25 - | [RADIO EN VIVO] Delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán: El proceso se está llevando con normalidad; ya se están instalando las mesas

08:22 - | El Ministerio de Transportes reforzará el transporte público para facilitar el traslado de los votantes ¡Todo listo para las primarias legales de este 29 de junio! %uD83D%uDDF3%uFE0F El transporte público estará reforzado, y tanto Carabineros como las FF.AA. estarán desplegados en todo el país para resguardar un proceso seguro, tranquilo y ordenado para todas las personas habilitadas para votar. pic.twitter.com/UYvGGtchXb — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) June 29, 2025

08:22 - | En cuanto a los trabajadores, la ley establece un permiso obligatorio de 3 horas continuas para que puedan acudir a votar

08:22 - | Para esta jornada, se ha decretado feriado legal, aunque no es irrenunciable para todos los sectores. Esto implica que, si bien el día es considerado feriado obligatorio, la mayoría del comercio podrá operar con normalidad.

08:19 - | Comenzó la jornada de elección primaria 2025: Las mesas comenzaron a abrir a las 08:00 de la mañana

23:47 - | Analista político Marco Moreno: Está en juego la capacidad del oficialismo para recomponerse, movilizar a su electorado, y proyectar una alternativa coherente, frente a una oposición que ya define sus estrategias

23:47 - | Analista político Marco Moreno: La primaria oficialista no sólo definirá quién encabezará la candidatura presidencial del sector, sino que será un termómetro del apoyo ciudadano al proyecto progresista del Gobierno

23:47 - | Analista político Marco Moreno: Este domingo, las fuerzas de izquierda en Chile enfrentan una elección clave

20:50 - | En el extranjero, sobre un universo de 220 mesas receptoras, un total de 55 se encuentran constituidas, equivalente al 25%.

20:49 - | De un universo de 16.380 mesas receptoras de sufragios para la primaria, un total de 2.976 se constituyeron este sábado.

20:47 - | #Cooperativa90 Servel indica que el 18% de las mesas se encuentran constituidas en el territorio nacional %uD83D%uDCCC Boletín informativo sobre Constitución de Mesas:



De un total de 16.600 Mesas Receptoras de Sufragios habilitadas tanto en el territorio nacional como en el extranjero, se encuentran constituidas 3.031.



17:22 - | Mañana podrán votar todos los electores que consten en el padrón electoral nacional y en el exterior, los afiliados a los partidos políticos que participarán en la primaria, y también quienes no estén afiliados a ningún partido político (independientes) #Cooperativa90

17:21 - | Alrededor de 7.600 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden ya se encuentran desplegados en los 2.074 locales de votación a lo largo del país, en el marco de la elección primaria de este domingo, en las que se elegirá al candidato que representará al pacto "Unidad por Chile" en las presidenciales del 16 de noviembre #Cooperativa90

13:32 - | Es un recordatorio importante para todos los ciudadanos: el plazo para actualizar el domicilio electoral vence este sábado. Este trámite es crucial de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, programadas para noviembre próximo, que tiene voto obligatorio.

13:31 - | Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Es importante recordar que el voto en esta instancia es voluntario y se debe presentar el carnet de identidad o pasaporte para votar.

13:31 - | El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, detalló que se ampliará en un 15% la frecuencia en la capital. En Valparaíso, el tren Limache-Puerto adelantará su horario de apertura a las 7 de la mañana. Se implementarán turnos especiales en los centros de control de tránsito para favorecer los traslados.

13:29 - | El Ministerio de Transportes reforzará el transporte público para facilitar el traslado de los votantes. Habrá un aumento en la frecuencia de recorridos tanto en el Metro de Santiago como en los buses Red. Aunque el transporte no será gratuito, se buscará asegurar una adecuada cobertura en todo Chile, incluyendo servicios interurbanos.

13:29 - | En cuanto a los trabajadores, la ley establece un permiso obligatorio de 3 horas continuas para que puedan acudir a votar. Este permiso debe ser sin descuento en el sueldo. El incumplimiento de esta norma por parte de los empleadores puede acarrear multas de hasta 4 millones de pesos, dependiendo del tamaño de la empresa.

13:29 - | Sebastián Castillo, gerente gremial de la Cámara de Centros Comerciales, explicó que el cierre se aplica a los establecimientos "administrados con la misma razón social", a diferencia de un feriado irrenunciable tradicional como el 1 de mayo, donde cierra todo el comercio salvo aquellos locales atendidos por sus propios dueños.

13:29 - | La excepción principal serán los centros comerciales que funcionen bajo una sola administración, los cuales no podrán abrir sus puertas.

08:59 - | Este domingo 29 de junio se llevarán a cabo las primarias presidenciales del pacto Unidad por Chile. Para esta jornada, se ha decretado feriado legal, aunque no es irrenunciable para todos los sectores. Esto implica que, si bien el día es considerado feriado obligatorio, la mayoría del comercio podrá operar con normalidad.

08:58 - | Pepe Auth: Kast es una amenaza. La lista que conformaron Republicanos, Libertarios y Social Cristianos le va a disputar a Chile Vamos. Se instalaron dos derechas muy claras para el futuro de Chile

08:53 - | Pepe Auth: Si hubo tanta resistencia del PC para que Jara fuera su candidata, es porque la directiva teme que los próximos lideres comunistas sean encabezados por Jara. Ella trascendió las fronteras del PC

08:51 - | Pepe Auth: Jeannette Jara no se ha planteado como candidata del PC

08:49 - | Pepe Auth: No es tanto lo que ha bajado Carolina Tohá, sino más bien lo que ha crecido Jeannette Jara (...) Ella ha tomado el favoritismo, pero el resultado es incierto. Depende mucho de la cantidad de la cantidad y composición de los votantes

08:11 - | Pepe Auth: La participación en primarias supera siempre con creces las expectativas tanto de la política como de los medios de comunicación. Yo creo que vamos a estar por encima de dos millones de personas (...) si es menos de un 1,5 millón de personas sería un fracaso para el oficialismo

08:08 - | El Servel, a través de la presidenta de su Consejo Directivo, Pamela Figueroa, ha puesto especial énfasis en la importancia de que los electores revisen sus datos de votación con anticipación. Según explicó, en estas elecciones primarias "se fusionan mesas y se hacen mesas de 1.000 electores". Esta modificación implica que los votantes no deben confiarse de su mesa o local de votación habitual.

00:19 - | La votación es voluntaria -a diferencia del resto de las elecciones nacionales- y en ella pueden participar todos los ciudadanos independientes y los ciudadanos que militan en alguno de los partidos que apoyan a alguno de los candidatos en carrera. El sufragio se realiza con lápiz pasta azul y el Servel ha llamado a revisar el local de votación y la mesa, pues se fusionan para hacer más expedito el proceso, pues aunque el padrón supera los 15 millones, los electores no deberían superar el 20% del total.

00:18 - | La primaria -que es vinculante para los partidos participantes- sólo incluye a las tiendas que forman parte del gobierno pues la oposición de derecha no logró un acuerdo para usar el mecanismo legal, por lo que hasta ahora se presentará dividida entre Evelyn Matthei (RN, UDI y Evópoli), José A. Kast (Republicano) y Johannes Kaiser (Libertario).