¿Qué candidato de derecha lo hizo mejor en el debate de Chilevisión?

Los comandos presidenciales de los candidatos José Antonio Kast y Evelyn Matthei sacaron cuentas alegres de sus respectivos desempeños en el debate emitido la noche del miércoles en Chilevisión.

Ambos aspirantes a La Moneda protagonizaron tensos encuentros con otros abanderados: por un lado, Kast tuvo un intercambio con Jeannette Jara sobre el "ejército de bots" vinculado a su partido; mientras Matthei fue acusada por Franco Parisi de haber "traicionado" a Augusto Pinochet y Sebastián Piñera.

Pese a estos momentos, el senador UDI Juan Antonio Coloma expresó que en la interna están "especialmente contentos de la participación de Evelyn Matthei, porque mostró actitud presidencial, ideas, carácter y -algo muy importante- esperanza, en un escenario que parecía que era la división, la tensión y la polarización las que estaban entrando".

En paralelo, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, señaló en El Primer Café de Cooperativa que Kast "estuvo a la altura de un debate presidencial con calma, manteniendo mucho la dignidad del cargo que pretende ostentar. Hace dos semanas, lo iban empujando para que saliera a contestar de manera agresiva, pero él ha mantenido la calma".

Analista político discrepa: Kaiser fue más consistente y coherente

Las declaraciones de ambos comandos distan del análisis político que hizo el académico de la Universidad Autonóma Tomás Duval, que afirmó que el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, "fue el más consistente y coherente en sus propuestas".

"Si uno mira las candidaturas que iban en primer lugar en las encuestas -José Antonio Kast y Jeannette Jara-, su desempeño no fue bueno. Kast, por ejemplo, en materia programática tiene dificultades en expresarse más allá de los problemas de la agenda pública", indicó.

"Matthei tuvo un debate en tono adecuado y moderado, pero arriesgó poco; salvo la última intervención con Parisi, que pudo marcarle en cierta manera", añadió el analista.

"Sin duda, Kaiser fue el más consistente y coherente en sus propuestas y en la manera de abordar los problemas del país en materia de poder y seguridad, principalmente", sostuvo Duval.