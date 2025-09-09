Quintana: "Está de vuelta el Kast de siempre, el agresivo"

El senador y timonel del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, se refirió a la reciente renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de Televisión Nacional (TVN), en medio de la pugna con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, por la imparcialidad del canal estatal.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el dirigente calificó la dimisión del también militante PPD como un acto de "cuidado" hacia la estación pública ante la "agresividad" que, a su juicio, ha vuelto a tomar el líder republicano en un intento de "empatar" el escándalo de Patricio Góngora, el renunciado director de Canal 13 vinculado con una presunta red de cuentas "trolls" para desprestigiar a rivales políticos de Kast.

"La imparcialidad de TVN está garantizada por sus equipos de prensa, su programación, pero, además, por un consejo que es absolutamente transversal", afirmó Quintana.

"Lo que advierto también cuando va al Senado a dar cuenta el directorio de TVN es bastante unidad de propósito y, por lo tanto, nunca yo vi de parte de los directores, gente también de derecha, muy transversal, una objeción a Francisco Vidal de ninguna especie. Entonces, este afán de los republicanos, esta agresividad que caracteriza Kast y que está de vuelta, al parecer, de emprenderlas con Francisco Vidal tratando de empatar la situación del jefe la jauría digital, una persona que está siendo investigada, me refiero al renunciado director de Canal 13, con lo que ocurrió en TVN, francamente, es una cuestión que no tiene un punto de comparación razonable", añadió.

"Yo creo que él (Vidal) quiso cuidar TVN. TVN tiene una cierta fragilidad también por los temas económicos, por el endeudamiento, por las críticas que permanentemente arrecian sobre la estación, fundamentalmente por parte de la derecha, que quisiera ver caer este canal, principalmente porque tiene por ley, por mandato constitucional, un resguardo de valores públicos, de todos los chilenos, y yo creo que precisamente por el cariño que Vidal le tiene a TVN es que tomó esta decisión, pero evidentemente esto está gatillado por una agresividad, porque también Pancho Vidal fue objeto y víctima de bots durante gran parte de su gestión, especialmente en el último tiempo", enfatizó Quintana.

A juicio del senador, "está de vuelta el Kast de siempre, que es un Kast agresivo, un Kast que va a sus principios".

En ese sentido, el dirigente sostuvo que, para el republicano, será "muy difícil, en un debate como el de mañana, tratar de navegar y pasar piola en muchos aspectos, hacerse el leso en muchas cosas, no entrar en la confrontación o en la discusión".

Detrás de la red de trolls "debe haber una asociación ilícita", dice Quintana

El timonel del PPD también se refirió a la supuesta red de "trolls" a favor de Kast y las campañas de desinformación en redes sociales. "Esto de los bots que hemos visto en los últimos días es una cuestión que para nadie es un misterio, es algo de larga data en Chile. Él (Kast) vino alimentando una granja durante largo tiempo", afirmó el senador, agregando que le "sorprendió mucho" que la Fiscalía no haya investigado de oficio estos hechos, pues el convenio de Budapest le habilita para indagar el ciberdelito.

"Yo espero que estas cosas se investiguen. Aquí evidentemente no es una IA la que está coordinando estas acciones. Aquí debe haber una asociación ilícita, muy probable", sugirió.

Voto obligatorio

Respecto a la discusión sobre las multas por el voto obligatorio, el líder del PPD lamentó la demora en la tramitación del proyecto en el Senado, pero reconoció que la lentitud en el proceso se debe a que "la derecha quiso ir por todo", y que, a su juicio, el proyecto se dilató porque la oposición buscaba "facilitar" el sufragio de los extranjeros para poder favorecerlos.

Quintana señaló que el país debe preguntarse si quiere que los inmigrantes "que no tienen un mayor compromiso" con Chile" decidan el futuro del país: "Yo francamente no lo creo. Creo que es un error", advirtió, añadiendo que las multas para los connacionales tampoco pueden ser "desproporcionadas".