Tohá: "No acepto que se me ponga el título de anticomunista"

Los candidatos del pacto Unidos por Chile, Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS), continúan con sus despliegues de campaña a sólo nueve días de la primaria oficialista, marcada por tensiones y frases polémicas durante entrevistas y debates.

La abanderada presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, participó de un encuentro ciudadano en la comuna de Santiago y se defendió de las críticas que recibió tras señalar, en una entrevista con Mega el miércoles, que no era partidaria de que el PC encabece un Gobierno.

"No acepto que se me ponga el título de anticomunista. He trabajado toda mi vida con el PC, he defendido al PC una y otra vez cuando recibe ataques arteros, injustos, o se le intenta poner caricaturas o prejuicios: nunca voy a aceptarlo, nunca lo he aceptado y siempre me he opuesto a esas actitudes", dijo la exministra del Interior.

Sin perjuicio de lo anterior, "cuando uno tiene diferencias con el PC, no es porque sea anticomunista, es porque tiene derecho a tener una opinión diferente. Y cuando uno tiene una idea distinta de qué es lo que es mejor para el país, no es porque sea anticomunista, es porque tiene un punto de vista diferente", agregó la otrora alcaldesa de Santiago.

Por lo anterior, Tohá enfatizó: "Yo invitaría a no transformar todas las diferencias en 'anticomunismo'".

Jara pone paños fríos: "Le resto completo dramatismo"

La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, puso paños fríos a las declaraciones de la exministra del Interior y reiteró que confía en su apoyo ante un eventual triunfo en las primarias: "Le resto dramatismo, es parte de una elección".

La exministra del Trabajo recordó que el PC "ya es Gobierno hoy día, en el Gobierno que encabeza el Presidente Gabriel Boric, del que formamos parte", y agregó: "Si yo soy elegida la candidata de las primarias, voy a ser la candidata de una coalición de centroizquierda amplia y unitaria, no de un partido político, porque me estoy presentando para ser Presidenta de Chile".

Jara también expresó su confianza en el apoyo de Tohá ante un eventual triunfo en las primarias: "Creo que tanto de Carolina, que lo ha manifestado públicamente en torno a que ella es parte de este pacto y que así se va a cumplir, sea cual fuere el resultado, yo he manifestado lo mismo: Hay que tener madurez política y creo que la tenemos todos los que estamos en esta carrera de primarias".

Winter: "Ni anticoncertacionista ni anticomunista"

En tanto, la carta presidencial del Frente Amplio, el diputado Gonzalo Winter, participó de la recuperación de un espacio público en Cerro Navia y anunció medidas para hacer lo propio con inmuebles abandonados, para generar barrios más seguros.

En la instancia, el legislador también expresó su confianza en el pacto oficialista tras la elección del próximo domingo: "No hay ningún problema con el acuerdo, se va a cumplir. Este acuerdo se va a cumplir porque necesitamos un progresismo unido y fuerte para mejorar la vida de los chilenos y chilenas, más allá de que las relaciones de una u otra persona puedan quedar heridas".

"Necesitamos un progresismo fuerte y unido porque esto no se trata de Carolina Tohá, Jeannette Jara y Gonzalo Winter, esto es mucho más profundo", reiteró el abanderado presidencial.

Winter también valoró la pluralidad dentro del bloque oficialista, a pesar de las discrepancias: "Quiero plantear que, con orgullo, puedo decir que este bloque que va a primaria es diverso. Tenemos diferencias, pero no es anticoncertacionista como me acusaron a mí al decir que tengo diferencias con Carolina Tohá, (ni tampoco) es anticomunista, necesariamente, decir que yo tengo diferencias con el partido de Jeannette Jara".

Algunos creen que el país cambió demasiado, otros proponen modelos que ya no funcionan. Yo creo que la democracia solo recupera sentido si entrega resultados. Por eso propongo un Estado que haga crecer la economía, pero también reparta con justicia. pic.twitter.com/YG0WM9x2hS — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) June 20, 2025

Mulet se enfoca en seguridad

El candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, participó ayer del debate "Enela", convocado por Corparaucanía, que contó con la participación del abanderado republicano, Johannes Kaiser, y del aspirante libertario, Johannes Kaiser.

Mulet también presentó un nuevo video de su campaña presidencial, enfocada en seguridad: "¡Vamos a recuperar la tranquilidad en los barrios!", publicó en su cuenta personal de X.

💥 “NINGUNA BANDA, NINGÚN NARCO, PUEDE MANDAR MÁS QUE EL ESTADO”.



✊️ 💚 ¡Vamos a recuperar la tranquilidad en los barrios!



👮‍♂️ Carabineros en terreno y patrullajes mixtos.

💡 Cámaras, luminarias y alarmas comunitarias.

📊 Tecnología con IA y mapas de calor.

🚫 Seguridad… pic.twitter.com/tVjTu0S3j9 — Jaime Mulet (@Muletjaime) June 20, 2025

Matthei inicia despliegue territorial

Desde la oposición, el comando de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), emitió un comunicado en el que anuncia la activación del despliegue territorial de su precampaña presidencial.

El jefe de campaña, Diego Paulsen, se reunió con diversos alcaldes para entregar la difusión de sus propuestas de cara a la carrera por La Moneda.