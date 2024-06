Las esquirlas que dejó en RN la proclamación de Hoffmann como candidata al GORE Valparaíso

Este lunes, Chile Vamos proclamó a María José Hoffmann, secretaria general de la UDI, como candidata a la gobernación regional de Valparaíso, lo que dejó consecuencias al interior de Renovación Nacional (RN), quien tenía como aspirante a Luis Pardo.

En El Primer Café de Cooperativa, la jefa de bancada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, expresó que "personalmente estoy muy triste, creo que Luis Pardo es un tremendo candidato que además estuvo prácticamente proclamado desde un principio".

En esta línea, recordó que "la entrada (de la precandidatura de Hoffmann), y me van a disculpar, la secretaria general de la UDI no fue muy... no puedo decir que fue incorrecta, pero existían las instancias, por ejemplo, de haber ido a una primaria. Tal vez si la UDI hubiera tenido la disposición de ir a una última encuesta, tal vez en una o dos semanas más".

"Podríamos haber terminado todos tomados de la mano y lamentablemente hoy día estamos enfrentando un quiebre en la zona", lamentó la diputada.

Aunque el timonel de la colectividad, Rodrigo Galilea, destacó el acuerdo, otros militantes no estuvieron de acuerdo, como el senador por la Región de Valparaíso, Francisco Chahuán, quien lamentó la "falta de generosidad" de la UDI, a lo que se suma la renuncia de Ruggero Cozzi a la vicepresidencia de RN por "diferencias insalvables de criterio político".

Asimismo, el mismo Luis Pardo acusó que "nada que se construya sobre la base del chantaje puede rendir buenos frutos, menos aún cuando se hace desconociendo el sentir de las bases y de espaldas a la región".

Pese a todo lo anterior, Galilea dijo esta jornada que "nosotros estamos dispuestos, por ejemplo, en gobernaciones regionales, a hacer todos los esfuerzos posibles para tener candidaturas únicas, sobre todo en aquellas regiones en que se puede ganar en primera vuelta" y apuntó al Partido Republicano de no tener "la misma buena disposición".

"Aprovecho de hacer un llamado a ese partido para que realmente haga las cosas pensando en Chile", indicó.

"Lo mismo ocurre en las municipales. Nosotros tenemos muchas comunas en que tenemos buenos candidatos y si ellos tienen buenos candidatos también en otras, estamos dispuestos a considerar, a conversar y a llegar a candidaturas únicas", cerró.